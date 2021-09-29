В Сколково построят инновационную школу
© Фото : пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыНа церемонии подписания концессионного соглашения
© Фото : пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Школу, созданную в рамках концессионного соглашения между столичным правительством и АНО "Центр результативного образования", откроют в инновационном центре "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В общеобразовательном учреждении смогут одновременно проходить обучение 825 учеников.
Правительство Москвы и АНО "Центр развития результативного образования" подписали концессионное соглашение о строительстве общеобразовательной школы на территории Инновационного центра "Сколково"
© Фото : пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыСоглашение открывает новые перспективы
© Фото : пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Соглашение открывает новые перспективы
Первое в сфере образования концессионное соглашение города Москвы заключено на VIII Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП (государственно-частного партнерства)".
Заведение для обычных детей
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, подписавший концессионное соглашение, сообщил, что общий объем инвестиций превысит 2 миллиарда рублей, а площадь школьных помещений составит 13 тысяч квадратных метров.
"Концессия будет заключена на 25 лет. Инвестор не только спроектирует, построит школу и оснастит ее оборудованием, но и будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание объекта в течение всего срока соглашения", - сказал Прохоров.
По его словам, такие формы взаимодействия с инвесторами помогут привлечь в Москву современные, прорывные технологии.
"Инвестор готов свои деньги вкладывать в образование. А инструмент концессии дает гарантии, что проект будет реализован", - сказал Прохоров.
Как сообщил учредитель АНО "Центр развития результативного образования", предприниматель Андрей Комаров, идея построить школу в инновационном центре "Сколково" родилась из опыта и понимания того, что будущих высококлассных специалистов надо готовить с самого раннего возраста.
Школьники будут участвовать в реальных проектах и проходить практику в крупнейших корпорациях и научно-исследовательских центрах, расположенных на территории "Сколково". А в будущем, возможно, будут там работать.
Руководитель АНО "Центр развития результативного образования" подчеркнул, что организация обладает более, чем десятилетним опытом в сфере образования.
"Сегодня по программам компании обучаются около 1600 студентов. Мы имеем разнообразный и широкий опыт подготовки специалистов для конкретных видов производства. Надеемся, что за нами, как это обычно бывает, последуют и другие инвесторы. И Москва получит предложение от других инвесторов для реализации подобных проектов", - отметил Комаров.
Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович сообщил, что строительство школы – уже третий проект, который инновационный центр реализует совместно с правительством г. Москвы. А сама школа будет предназначена для талантливых детей.
"Это не будет элитная школа. Мы будем поддерживать финансово те семьи, дети которых могли бы обучаться в школе. Мы будем развивать совершенно конкретные навыки, знание технологий и математики, инженерных компетенций. И, кроме того, умение общаться, работать в команде, представлять и реализовывать проекты, находить партнеров. Эти навыки должны развиваться уже со школы", - сказал Дворкович.
Проблемы и возможности
Доля частных инвестиций в бюджет Москвы постоянно растет. Начиная с 2013 года их объем превысил 1,1 триллиона рублей.
"Любой подобный проект следует приветствовать. Вопрос стоит разве что в деталях его реализации – это уже надо смотреть конкретные программы, конкретных педагогов", - прокомментировал экономист, преподаватель, аналитик РАНХиГС Николай Кульбака.
Обычно по условиям концессионных соглашений, инвестор-концессионер должен возвести или реконструировать объект, право на пользование которым впоследствии перейдет государству.
"Проблема в том, что создание хорошего образовательного заведения мирового уровня займет не менее 10-15 лет. Серьезные образовательные проекты быстро не реализуются. Надо нарабатывать имя, кадры, технологии. А это происходит настолько медленно, что нигде в мире не бывает ситуации, чтобы вуз стал лидером рейтингов за 3-6 лет. Образование - это как сад, который надо выращивать очень долго", - сказал Кульбака.
Первые концессионные соглашения Москвы были заключены еще в 2013 году. С каждым годом количество государственно-частных партнерских соглашений увеличивалось, и даже пандемия не смогла помешать распространению концессий на новые сферы. И теперь новое веяние добралось и до образования.
"Когда участвуют государство и бизнес, создается возможность для создания суперсовременных школ. В таких школах есть возможность не ориентироваться на стандартные государственные программы, а смотреть в сторону передовых технологий. То есть, они более свободны. Понятно, что есть стандарты образования, и всем сдавать Единый государственный экзамен. Но базовый стандарт – это черный хлеб, а одаренные дети нуждаются еще в икре, чтобы развиваться дальше", - отметил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.
Он напомнил, что в столице действует программа "Суббота московского школьника". И все передовые вузы – физтех, МГУ – открыли свои лаборатории для того, чтобы ребята приобщались с младых ногтей к исследовательской деятельности, работали на самом современном оборудовании, общались со своими старшими товарищами и аспирантами. Специализированная школа в инновационном центре "Сколково" увеличит возможности узнавать новое для тех детей, кто в этом заинтересован, уверен академик Ямбург. -0-