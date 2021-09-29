https://ria.ru/20210929/shkola-1752322590.html

В Сколково построят инновационную школу

В Сколково построят инновационную школу - РИА Новости, 29.09.2021

В Сколково построят инновационную школу

концессионного соглашения между столичным правительством и АНО "Центр результативного образования", откроют в инновационном центре "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:49

2021-09-29T14:49

2021-09-29T14:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

фонд "сколково"

москва

александр прохоров

андрей комаров

сколково

аркадий дворкович

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Школу, созданную в рамках концессионного соглашения между столичным правительством и АНО "Центр результативного образования", откроют в инновационном центре "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). В общеобразовательном учреждении смогут одновременно проходить обучение 825 учеников.Правительство Москвы и АНО "Центр развития результативного образования" подписали концессионное соглашение о строительстве общеобразовательной школы на территории Инновационного центра "Сколково"Первое в сфере образования концессионное соглашение города Москвы заключено на VIII Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП (государственно-частного партнерства)".Заведение для обычных детейГлава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, подписавший концессионное соглашение, сообщил, что общий объем инвестиций превысит 2 миллиарда рублей, а площадь школьных помещений составит 13 тысяч квадратных метров.По его словам, такие формы взаимодействия с инвесторами помогут привлечь в Москву современные, прорывные технологии."Инвестор готов свои деньги вкладывать в образование. А инструмент концессии дает гарантии, что проект будет реализован", - сказал Прохоров.Как сообщил учредитель АНО "Центр развития результативного образования", предприниматель Андрей Комаров, идея построить школу в инновационном центре "Сколково" родилась из опыта и понимания того, что будущих высококлассных специалистов надо готовить с самого раннего возраста.Школьники будут участвовать в реальных проектах и проходить практику в крупнейших корпорациях и научно-исследовательских центрах, расположенных на территории "Сколково". А в будущем, возможно, будут там работать.Руководитель АНО "Центр развития результативного образования" подчеркнул, что организация обладает более, чем десятилетним опытом в сфере образования.Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович сообщил, что строительство школы – уже третий проект, который инновационный центр реализует совместно с правительством г. Москвы. А сама школа будет предназначена для талантливых детей.Проблемы и возможностиДоля частных инвестиций в бюджет Москвы постоянно растет. Начиная с 2013 года их объем превысил 1,1 триллиона рублей."Любой подобный проект следует приветствовать. Вопрос стоит разве что в деталях его реализации – это уже надо смотреть конкретные программы, конкретных педагогов", - прокомментировал экономист, преподаватель, аналитик РАНХиГС Николай Кульбака.Обычно по условиям концессионных соглашений, инвестор-концессионер должен возвести или реконструировать объект, право на пользование которым впоследствии перейдет государству.Первые концессионные соглашения Москвы были заключены еще в 2013 году. С каждым годом количество государственно-частных партнерских соглашений увеличивалось, и даже пандемия не смогла помешать распространению концессий на новые сферы. И теперь новое веяние добралось и до образования.Он напомнил, что в столице действует программа "Суббота московского школьника". И все передовые вузы – физтех, МГУ – открыли свои лаборатории для того, чтобы ребята приобщались с младых ногтей к исследовательской деятельности, работали на самом современном оборудовании, общались со своими старшими товарищами и аспирантами. Специализированная школа в инновационном центре "Сколково" увеличит возможности узнавать новое для тех детей, кто в этом заинтересован, уверен академик Ямбург. -0-

https://realty.ria.ru/20210302/skolkovo-1599569450.html

https://ria.ru/20210414/promzony-1728235233.html

https://ria.ru/20210830/investitsii-1747863448.html

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общество, фонд "сколково", москва, александр прохоров, андрей комаров, сколково, аркадий дворкович, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия