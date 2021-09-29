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Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде
Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде - РИА Новости, 29.09.2021
Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде
"Арт-школу креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида" впервые проведет министерство культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:43
2021-09-29T13:43
2021-09-29T13:43
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Арт-школу креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида" впервые проведет министерство культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства."С 30 сентября по 5 октября в арт-кластере "Таврида" пройдет "Арт-школа креативных индустрий", которую впервые проведет региональное министерство", - говорится в сообщении.По данным ведомства, основная тема арт-школы – культурное наследие как ключевой ресурс креативной экономики.Для проведения "Арт-школы" специалисты министерства культуры сформировали образовательный контент, пригласили ведущих экспертов, имеющих практический опыт реализации крупных проектов в стране – это Дмитрий Ойнас (куратор "Арт-школы креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида"), Андрей Лисицкий (директор Библиотеки имени Достоевского), Анна Трапкова (гендиректор "Музейного объединения "Музей Москвы"), Мария Туркина (искусствовед, независимый куратор), Юлия Бычкова (гендиректор арт-парка "Никола-Ленивец").
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
"Арт-школу креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида" впервые проведет министерство культуры Подмосковья
, сообщает пресс-служба ведомства.
"С 30 сентября по 5 октября в арт-кластере "Таврида" пройдет "Арт-школа креативных индустрий", которую впервые проведет региональное министерство", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, основная тема арт-школы – культурное наследие как ключевой ресурс креативной экономики.
"Благодарю директора арт-кластера "Таврида" Сергея Першина за приглашение нашей команды для проведения первой региональной арт-школы в Тавриде. Возможно, некоторые креативные проекты, которые предложат резиденты на "Тавриде", мы реализуем и в Подмосковье", - цитирует пресс-служба слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.
Для проведения "Арт-школы" специалисты министерства культуры сформировали образовательный контент, пригласили ведущих экспертов, имеющих практический опыт реализации крупных проектов в стране – это Дмитрий Ойнас (куратор "Арт-школы креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида"), Андрей Лисицкий (директор Библиотеки имени Достоевского), Анна Трапкова (гендиректор "Музейного объединения "Музей Москвы"), Мария Туркина (искусствовед, независимый куратор), Юлия Бычкова (гендиректор арт-парка "Никола-Ленивец").