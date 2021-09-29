Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210929/shkola-1752302834.html
Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде
Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде - РИА Новости, 29.09.2021
Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде
"Арт-школу креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида" впервые проведет министерство культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:43
2021-09-29T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752303804_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_fdf3417098ca8c0e515e64e7c148cba9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Арт-школу креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида" впервые проведет министерство культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства."С 30 сентября по 5 октября в арт-кластере "Таврида" пройдет "Арт-школа креативных индустрий", которую впервые проведет региональное министерство", - говорится в сообщении.По данным ведомства, основная тема арт-школы – культурное наследие как ключевой ресурс креативной экономики.Для проведения "Арт-школы" специалисты министерства культуры сформировали образовательный контент, пригласили ведущих экспертов, имеющих практический опыт реализации крупных проектов в стране – это Дмитрий Ойнас (куратор "Арт-школы креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида"), Андрей Лисицкий (директор Библиотеки имени Достоевского), Анна Трапкова (гендиректор "Музейного объединения "Музей Москвы"), Мария Туркина (искусствовед, независимый куратор), Юлия Бычкова (гендиректор арт-парка "Никола-Ленивец").
https://ria.ru/20210924/tsentr-1751599949.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752303804_106:0:1210:828_1920x0_80_0_0_cb16ef588ef4c119a1e4b050a083756e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
13:43 29.09.2021
 

Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде

© Фото : Министерство культуры Московской области"Арт-школа креативных индустрий"
Арт-школа креативных индустрий - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Министерство культуры Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Арт-школу креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида" впервые проведет министерство культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
"С 30 сентября по 5 октября в арт-кластере "Таврида" пройдет "Арт-школа креативных индустрий", которую впервые проведет региональное министерство", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, основная тема арт-школы – культурное наследие как ключевой ресурс креативной экономики.
"Благодарю директора арт-кластера "Таврида" Сергея Першина за приглашение нашей команды для проведения первой региональной арт-школы в Тавриде. Возможно, некоторые креативные проекты, которые предложат резиденты на "Тавриде", мы реализуем и в Подмосковье", - цитирует пресс-служба слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.
Для проведения "Арт-школы" специалисты министерства культуры сформировали образовательный контент, пригласили ведущих экспертов, имеющих практический опыт реализации крупных проектов в стране – это Дмитрий Ойнас (куратор "Арт-школы креативных индустрий" в арт-кластере "Таврида"), Андрей Лисицкий (директор Библиотеки имени Достоевского), Анна Трапкова (гендиректор "Музейного объединения "Музей Москвы"), Мария Туркина (искусствовед, независимый куратор), Юлия Бычкова (гендиректор арт-парка "Никола-Ленивец").
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 12:23Новости Подмосковья
В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста"
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния