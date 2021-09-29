https://ria.ru/20210929/rynki-1752270456.html

В России утвердили концепцию развития оптовых продовольственных рынков

В России утвердили концепцию развития оптовых продовольственных рынков - РИА Новости, 29.09.2021

В России утвердили концепцию развития оптовых продовольственных рынков

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития системы оптовых продовольственных рынков (ОПР), сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:10

2021-09-29T11:10

2021-09-29T11:20

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития системы оптовых продовольственных рынков (ОПР), сообщила пресс-служба кабмина."В России начнётся формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков, объединяющих в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Концепцию развития этого звена торговли своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что концепция позволит частично устранить отсутствие специального регулирования в этой сфере. Документ определяет ОПР как предприятие, которое предоставляет конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги. В услуги входит, в том числе, погрузочно-разгрузочные работы, охрана товаров, санитарная обработка помещений, уборка территорий, информационное и рекламное обеспечение, а также услуги связи.Также на площадках ОПР возможна и розничная торговля, однако её рекомендуется вести в обособленной зоне. При этом чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий. А сами рынки, как отмечает правительство, должны находиться вблизи к, прежде всего, крупным агломерациям и городам."В документе также сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР. Во-первых, это совершенствование правового регулирования. Во-вторых, улучшение инфраструктуры. В-третьих, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий. Его поручено подготовить Минпромторгу в шестимесячный срок", - также говорится в сообщении.Добавляется, что реализация концепции поможет сформировать в РФ эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами, что в свою очередь упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит издержки и цены на продукты.

https://ria.ru/20210817/tseny-1745959823.html

https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, россия