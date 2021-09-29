https://ria.ru/20210929/realme-1752158705.html

Обзор realme С25s и C21Y: народные смартфоны с достойными характеристиками

Обзор realme С25s и C21Y: народные смартфоны с достойными характеристиками - РИА Новости, 29.09.2021

Обзор realme С25s и C21Y: народные смартфоны с достойными характеристиками

Компания realme привезла в Россию свои новые смартфоны С25s и C21Y. Эти модели выступают продолжением успешных С25 и C21, которые полюбились покупателям за... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:16

2021-09-29T14:16

2021-09-29T14:16

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МОСКВА, ХХ сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme привезла в Россию свои новые смартфоны С25s и C21Y. Эти модели выступают продолжением успешных С25 и C21, которые полюбились покупателям за баланс функций, качества и цены. Удалось ли realme сохранить все эти достоинства в новинках — в материале РИА Новости.realme C25s — крепкий середнякСмартфону realme С25s уготована судьба модели, играющей в одном из самых насыщенных сегментов российского рынка, до 15-17 тысяч рублей. А для успешной конкуренции у него есть буквально весь инструментарий.Внешне realme С25s очень похож на предшественника — это тот же пластиковый корпус с приятной на ощупь фактурой задней крышки. Остался и аккуратный каплевидный вырез в экране под 8-мегапиксельную фронтальную камеру, что актуально для этого класса смартфонов.Дисплей это 6,5-дюймовая IPS-матрица с разрешением 720 x 1600 пикселей. О высоком качестве экрана говорит два момента. Во-первых, хоть здесь и не самая высокая плотность пикселей, но "лесенки" на шрифтах и мелких деталях графики не наблюдается. Видимо, производитель применил некий механизм сглаживания. Во-вторых, это довольно яркая матрица — пиковый уровень составляет 570 нит, чего хватает даже в солнечный день. И, естественно, дисплей прикрыт закаленным стеклом. Хотелось бы, конечно, видеть в realme С25s 90 Гц, но этой модели высокая герцовка не достались.Крупным нововведением стал новый процессор MediaTek Helio G85 — платформа отличается от прошлого G70 приростом мощности и энергоэффективности. Синтетические тесты демонстрируют типичную картину производительности для данного класса устройств. Интересно, что процессор и его реализация от realme позволяют забыть о перегреве и троттлинге.Игровая производительность тоже не расстроит, особенно геймеров, которые понимают, на что способен realme С25s. Трубка неплохо справляется с такими популярными тайтлами, как WoT Bitz и PUBG. Для получения высокого фреймрейта не стоит выставлять настройки графики выше средних. Игры попроще на смартфоне попросту летают.Компания realme в С25s не жадничает — модель получила полноценный набор коммуникаций и интерфейсов, который позволяет чувствовать себя комфортно любому пользователю. Не нравятся bluetooth-наушники? Подключайте проводные через 3,5-мм аудиоджек. Хотите расплачиваться смартфоном — используйте NFC. Последний чип, кстати, доступен именно в версии для российского рынка, realme зная о любви россиян к бесконтактным платежам любезно добавила такую возможность в смартфон.Устройство в отличие от многих конкурентов поддерживает dual-band Wi-Fi 802.11ac — это означает полную совместимость с современными роутерами и высокую скорость передачи данных. Хорош realme С25s и в качестве навигатора, смартфон моментально "ловит" спутники, а погрешность позиционирования небольшая.Камерный блок realme в С25s включает три сенсора — основной разрешением 48 Мп, макро и боке (по 2 Мп каждый). Главный датчик по умолчанию снимает в 12 Мп, а максимальную детализацию можно получить в специальном режиме камеры. При хорошем освещении камера выдает качественные снимки, баланс белого и цветокоррекция находится на уровне основных конкурентов. Есть и ночной режим, который выручит даже в полной темноте. Главный сенсор может писать видео в максимальном качестве 1080p при 60 кадрах в секунду.Несмотря на то, что здесь нет стереозвучания через динамики, единственный мультимедийный громкий и с четкой передачей звука. Другая проверенная временем технология в realme в C25s — сканер отпечатков на задней панели. Срабатывает он моментально, надежно защищая информацию в смартфоне.Огромным преимуществом данной модели стал аккумулятор емкостью 6000 мАч — именно благодаря подобной батарейки realme в C25 прозвали "монстром автономности". Вместе с энергоэффективной платформой и экраном разрешением HD+ это приводит к феноменальному времени работы от зарядки до зарядки: realme в C25s без труда может проработать два дня даже при интенсивной эксплуатации с камерой, навигацией и потреблением контента. А когда смартфон все-таки сядет, пригодится комплектный зарядный блок мощностью 18 Вт — он полностью заряжает устройство через Type-C примерно за 3 часа, причем первые 40 процентов зальются буквально за первый час.realme C21Y — смартфон для экономного пользователяНа ступень ниже в модельной линейке стоит realme С21Y — это обновленная версия популярного в России С21. В этой модели производитель постарался удержать цену без ухудшения характеристик, что непросто в условиях глобального дефицита чипов и микропроцессоров.Внешний вид realme C21Y нельзя назвать запоминающимся, но в практичности ему точно не откажешь. Пластик, из которого выполнен корпус, напоминает таковой у старшей модели — покрытие крышки цепкое, смартфон надежно лежит в руке. Оживляет дизайн замысловатая текстура рисунка задней панели и вписанный в нее сканер отпечатков. В отличие от старшей модели, комплектного чехла здесь нет, но производитель не стал экономить на защитной пленке, которая аккуратно наклеена на защитное стекло дисплея.Сам дисплей — это 6,5-дюймовая IPS матрица с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Уровень яркости здесь пониже и составляет 420 нит, большинству будет достаточно, а в помещении и вовсе никаких проблем нет. В целом же экран оставляет приятное впечатление — хорошие углы обзора и полный набор опций, вроде фильтра синего цвета.За производительность отвечает чип Unisoc T610 — редкая "птица" даже в бюджетном сегменте. Это 8-ядерный 12-нм процессор, который неплохо зарекомендовал себя на рынке. В синтетических тестах он показывает чуть меньшие результаты, чем "старший брат" и напрочь лишен перегрева. В России предлагается версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти — последняя, не слишком быстрая eMMC 5.1, но ее можно расширить с помощью карты памяти. А слот же здесь полноценный и одновременно вмещает microSD и две nanoSIM.Было бы странно ожидать, что недорогой смартфон будет демонстрировать рекорды графической производительности. Но в реальности realme C21Y довольно бодро себя чувствует даже в сложных играх — средние настройки графики в PUBG позволили получить высокую частоту кадров. Здесь еще играет роль и фирменная оптимизация производителя.Дело в том, что смартфону достался не просто оболочка realme UI 2.0, основанная на Android 11, а оптимизированная версия realme R Edition. Внешне она напоминает Android Go, создававшуюся для смартфонов начального уровня. Благодаря этому смартфон воспринимается, как очень шустрое устройство — в интерфейсе нет лагов, списки листаются без притормаживаний. В остальном же функционал неотличим от полновесной realme UI 2.0.По меркам бюджетных трубок, realme C21Y неплохо укомплектован интерфейсами — здесь есть NFC, свежий Bluetooth 5.0 и аудиоджек. Соединение по Wi-Fi предполагает лишь протокол n, по этой причине смартфон не видит 5 ГГц точки доступа.Хоть модель и недорогая, но даже ей достались камерный модуль из нескольких сенсоров. Основной на 13 Мп позволяет делать качественные снимки при хорошем освещении — детализации хватает, баланс белого настроен правильно. А что еще нужно для фотографий, 99 процентов которых будут рассматривать на экране самого смартфона? Есть тут и ночная съемка — не столь эффективна, как у более дорогих смартфонов, но вполне рабочая. 2-мегапиксельный сенсор глубины используется в портретном режиме. Наконец, макро камера на 2 Мп в умелых руках и при качественном освещении может давать интересный результат.Смартфону достался порт microUSB — кому-то такое решение покажется архаичным, а кто-то и обрадуется привычному разъему, для которого за несколько лет накопилось изрядное количество проводов. Емкость аккумулятора realme C21Y составляет 5000 мАч. Она позволяет смартфону проработать два дня в режиме интенсивного использования, а если экономить заряд, то можно и автономность в 2,5 дня получить. Есть, правда, одно "но" — у смартфона нет быстрой зарядки, используется базовый блок на 10 Вт, из-за чего восстановление емкости занимает практически пять часов. Зато здесь есть режим зарядки от смартфона — такой импровизированный Power Bank может помочь в непредвиденной ситуации.ИтогоОбновление линейки доступных смартфонов realme удалось — компания аккуратно освежила модели, сделав покупателям заманчивое предложение на фоне постоянного роста цен в 2021 году.Смартфоны способны закрыть большую часть сценариев использования — С25s и C21Y выступают этакими "комбайнами" для потребления контента и коммуникаций. И, конечно, завидная автономность только усиливает эту особенность.Realme C25s поставляется в Россию в двух цветах — сером и синем. Можно выбрать из двух 4/64 и 4/128 ГБ по цене 14 990 и 16 990 рублей соответственно. До 11 октября старшая обойдется в 14 990 рублей. C21Y предлагается в двух цветах (голубой и черный) в версии 4/64 ГБ по рекомендованной цене 11 990 рублей, а на старте продаж будет действовать промо-цена в 10 990 рублей.

https://ria.ru/20210916/smartfon-1749386685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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