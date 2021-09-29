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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией - РИА Новости, 29.09.2021
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией
Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:48
2021-09-29T14:15
турция
россия
экономика
в мире
торговля
реджеп тайип эрдоган
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент России Владимир Путин."Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов", - добавил Путин.
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турция, россия, экономика, в мире, торговля, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин
13:48 29.09.2021 (обновлено: 14:15 29.09.2021)
 
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией

Путин: рост товарооборота между Турцией и Россией в 2021 году составил свыше 55 процентов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент России Владимир Путин.

"Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 13:49
Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы
 
ТурцияРоссияЭкономикаВ миреТорговляРеджеп Тайип ЭрдоганСочиВладимир Путин
 
 
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