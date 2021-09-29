https://ria.ru/20210929/putin-1752308543.html

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией - РИА Новости, 29.09.2021

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Турцией

Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:48

2021-09-29T13:48

2021-09-29T14:15

турция

россия

экономика

в мире

торговля

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент России Владимир Путин."Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210929/kompromiss-1752308982.html

турция

россия

сочи

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турция, россия, экономика, в мире, торговля, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин