https://ria.ru/20210929/putin-1752293661.html
Путин проведет совещание по космической отрасли
Путин проведет совещание по космической отрасли - РИА Новости, 29.09.2021
Путин проведет совещание по космической отрасли
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космической отрасли в стране, в частности, будут обсуждаться перспективы... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:48
2021-09-29T12:48
2021-09-29T12:48
владимир путин
дмитрий песков
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космической отрасли в стране, в частности, будут обсуждаться перспективы пилотируемой космонавтики и строительство космодрома "Восточный", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, президент займется делами космическими. Он проведет совещание по вопросам развития космической отрасли", - сказал Песков журналистам.Он пообещал, что совещание будет объемное и содержательное."Будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики в нашей стране, перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", работа по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" , в целом вопрос о том, как стоится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки и все другие аспекты, которые связаны с космической отраслью", - добавил представитель Кремля.
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владимир путин, дмитрий песков, космос - риа наука, россия
Путин проведет совещание по космической отрасли
Путин проведет совещание по вопросам развития космической отрасли
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в среду проведет совещание по вопросам развития космической отрасли в стране, в частности, будут обсуждаться перспективы пилотируемой космонавтики и строительство космодрома "Восточный", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, президент займется делами космическими. Он проведет совещание по вопросам развития космической отрасли", - сказал Песков журналистам.
Он пообещал, что совещание будет объемное и содержательное.
"Будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики в нашей стране, перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", работа по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" , в целом вопрос о том, как стоится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки и все другие аспекты, которые связаны с космической отраслью", - добавил представитель Кремля.