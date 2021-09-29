https://ria.ru/20210929/putin-1752293661.html

Путин проведет совещание по космической отрасли

Путин проведет совещание по космической отрасли - РИА Новости, 29.09.2021

Путин проведет совещание по космической отрасли

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космической отрасли в стране, в частности, будут обсуждаться перспективы... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:48

2021-09-29T12:48

2021-09-29T12:48

владимир путин

дмитрий песков

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космической отрасли в стране, в частности, будут обсуждаться перспективы пилотируемой космонавтики и строительство космодрома "Восточный", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, президент займется делами космическими. Он проведет совещание по вопросам развития космической отрасли", - сказал Песков журналистам.Он пообещал, что совещание будет объемное и содержательное."Будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики в нашей стране, перспективы использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", работа по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" , в целом вопрос о том, как стоится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки и все другие аспекты, которые связаны с космической отраслью", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html

россия

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владимир путин, дмитрий песков, космос - риа наука, россия