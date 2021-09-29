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Более тысячи птенцов выявили в ходе "Летней утиной переписи — 2021" Москвы
Более тысячи птенцов выявили в ходе "Летней утиной переписи — 2021" Москвы - РИА Новости, 01.10.2021
Более тысячи птенцов выявили в ходе "Летней утиной переписи — 2021" Москвы
Более 1 тысячи птенцов водоплавающих птиц появилось летом на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 01.10.2021
2021-09-29T13:23
2021-10-01T17:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи птенцов водоплавающих птиц появилось летом на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства подвели итоги летней переписи утят. На природных территориях все лето проходили летние учеты выводков водоплавающих птиц "Летняя утиная перепись - 2021". Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1 189 птенцов, из которых: кряквы - 964 утенка в 173 выводках, огари - 102 утенка в 16 выводках, камышницы - 52 птенца в 15 выводках, чомги - 35 птенцов в 11 выводках, лысухи - 17 птенцов в 5 выводках, хохлатые чернети - 11 птенцов в 2 выводках, гоголи – 8 птенцов в 1 выводке", - говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего утят крякв появилось в Битцевском лесу - 214 утят в 35 выводках, а в природно-историческом парке "Москворецкий" было обнаружено 144 утенка в 24 выводках. Кряква встречается практически на всех природных территориях Москвы, где есть водоемы. И многие из них остаются в Москве на зимовку."Также были зафиксированы птенцы таких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, как озерная чайка (2-я категория редкости), сизая чайка (2-я категория редкости), крачка (2-я категория редкости). Птенцы появились у пятерых видов краснокнижных водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
13:23 29.09.2021 (обновлено: 17:25 01.10.2021)
 

Более тысячи птенцов выявили в ходе "Летней утиной переписи — 2021" Москвы

© РИА Новости / Алексей ДаничевУтка с утенком
Утка с утенком - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи птенцов водоплавающих птиц появилось летом на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства подвели итоги летней переписи утят. На природных территориях все лето проходили летние учеты выводков водоплавающих птиц "Летняя утиная перепись - 2021". Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1 189 птенцов, из которых: кряквы - 964 утенка в 173 выводках, огари - 102 утенка в 16 выводках, камышницы - 52 птенца в 15 выводках, чомги - 35 птенцов в 11 выводках, лысухи - 17 птенцов в 5 выводках, хохлатые чернети - 11 птенцов в 2 выводках, гоголи – 8 птенцов в 1 выводке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего утят крякв появилось в Битцевском лесу - 214 утят в 35 выводках, а в природно-историческом парке "Москворецкий" было обнаружено 144 утенка в 24 выводках. Кряква встречается практически на всех природных территориях Москвы, где есть водоемы. И многие из них остаются в Москве на зимовку.
"Также были зафиксированы птенцы таких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, как озерная чайка (2-я категория редкости), сизая чайка (2-я категория редкости), крачка (2-я категория редкости). Птенцы появились у пятерых видов краснокнижных водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.
"Летний учет выводков водоплавающих птиц – важное мероприятие для орнитологов. В ходе учетов специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток, выводки утят-пуховичков, выводки частично оперенных утят и полностью оперенных. По окончании орнитологи обобщат данные и смогут сделать ценные выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих", - дополняется в сообщении.
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