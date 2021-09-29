13:23 29.09.2021 (обновлено: 17:25 01.10.2021)
Более тысячи птенцов выявили в ходе "Летней утиной переписи — 2021" Москвы
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи птенцов водоплавающих птиц появилось летом на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства подвели итоги летней переписи утят. На природных территориях все лето проходили летние учеты выводков водоплавающих птиц "Летняя утиная перепись - 2021". Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1 189 птенцов, из которых: кряквы - 964 утенка в 173 выводках, огари - 102 утенка в 16 выводках, камышницы - 52 птенца в 15 выводках, чомги - 35 птенцов в 11 выводках, лысухи - 17 птенцов в 5 выводках, хохлатые чернети - 11 птенцов в 2 выводках, гоголи – 8 птенцов в 1 выводке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего утят крякв появилось в Битцевском лесу - 214 утят в 35 выводках, а в природно-историческом парке "Москворецкий" было обнаружено 144 утенка в 24 выводках. Кряква встречается практически на всех природных территориях Москвы, где есть водоемы. И многие из них остаются в Москве на зимовку.
"Также были зафиксированы птенцы таких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, как озерная чайка (2-я категория редкости), сизая чайка (2-я категория редкости), крачка (2-я категория редкости). Птенцы появились у пятерых видов краснокнижных водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.
"Летний учет выводков водоплавающих птиц – важное мероприятие для орнитологов. В ходе учетов специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток, выводки утят-пуховичков, выводки частично оперенных утят и полностью оперенных. По окончании орнитологи обобщат данные и смогут сделать ценные выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих", - дополняется в сообщении.