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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210929/proizvodstvo-1752286739.html
Индекс промпроизводства в Тюменской области за 8 месяцев вырос на 8,5%
Индекс промпроизводства в Тюменской области за 8 месяцев вырос на 8,5% - РИА Новости, 29.09.2021
Индекс промпроизводства в Тюменской области за 8 месяцев вырос на 8,5%
Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-август 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,5%, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:24
2021-09-29T12:24
тюменская область
технологии
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-август 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,5%, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.Промышленный рост в регионе традиционно обеспечен развитием обрабатывающих производств – 117,1%. По этому показателю Тюменская область заняла 12-е место среди российских регионов.Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 149% к уровню января-августа 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,8%, прочих готовых изделий – 144,5%, бумаги и бумажных изделий – 132,9%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 128,9%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 125,1%, электрического оборудования – 124,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 117,7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 115,4%, мебели – 112,3%, металлургическом производстве – 108,3%.
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технологии, тюменская область, александр моор
12:24 29.09.2021
 

Индекс промпроизводства в Тюменской области за 8 месяцев вырос на 8,5%

© Фото : Егор ЯкинТюмень с высоты птичьего полета
Тюмень с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Егор Якин
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-август 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,5%, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.
Промышленный рост в регионе традиционно обеспечен развитием обрабатывающих производств – 117,1%. По этому показателю Тюменская область заняла 12-е место среди российских регионов.
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Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 149% к уровню января-августа 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,8%, прочих готовых изделий – 144,5%, бумаги и бумажных изделий – 132,9%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 128,9%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 125,1%, электрического оборудования – 124,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 117,7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 115,4%, мебели – 112,3%, металлургическом производстве – 108,3%.
"Динамичный рост промышленного производства в регионе – важнейший фактор экономического развития. Благодаря ему мы можем успешно реализовывать масштабные социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор, слова которого приводятся в сообщении.
 
Тюменская областьТехнологииТюменская областьАлександр Моор
 
 
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