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Тверская область
https://ria.ru/20210929/privivka-1752342761.html
В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек
В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек - РИА Новости, 29.09.2021
В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 396,3 тысячи человек – это около трети населения региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:13
2021-09-29T16:14
тверская область
тверская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области прививку от коронавируса сделали 396,3 тысячи человек – это около трети населения региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди вакцинировавшихся - 137,6 тысяч представители старшего поколения. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Ежедневный режим работы позволяет не только принимать большее количество граждан, но и разбивать поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности", - отметили в пресс-службе.Повторную прививку против коронавирусной инфекции в среду сделал и участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич.В августе 2021 года Иван Кладкевич отметил 97-летие. Ревакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете поликлиники областной клинической больницы.
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тверская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
16:13 29.09.2021 (обновлено: 16:14 29.09.2021)
 

В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиУчастник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич во время ревакцинации
Участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич во время ревакцинации - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области прививку от коронавируса сделали 396,3 тысячи человек – это около трети населения региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди вакцинировавшихся - 137,6 тысяч представители старшего поколения. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Ежедневный режим работы позволяет не только принимать большее количество граждан, но и разбивать поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности", - отметили в пресс-службе.
Повторную прививку против коронавирусной инфекции в среду сделал и участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич.
В августе 2021 года Иван Кладкевич отметил 97-летие. Ревакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете поликлиники областной клинической больницы.
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