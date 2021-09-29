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В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек
В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек - РИА Новости, 29.09.2021
В Тверской области прививку от коронавируса сделали почти 400 тысяч человек
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 396,3 тысячи человек – это около трети населения региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:13
2021-09-29T16:13
2021-09-29T16:14
тверская область
тверская область
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коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области прививку от коронавируса сделали 396,3 тысячи человек – это около трети населения региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Среди вакцинировавшихся - 137,6 тысяч представители старшего поколения. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Ежедневный режим работы позволяет не только принимать большее количество граждан, но и разбивать поток желающих для обеспечения эпидемиологической безопасности", - отметили в пресс-службе.Повторную прививку против коронавирусной инфекции в среду сделал и участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич.В августе 2021 года Иван Кладкевич отметил 97-летие. Ревакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете поликлиники областной клинической больницы.
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тверская область, здоровье - общество, коронавирус в россии