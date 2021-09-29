https://ria.ru/20210929/prigovor-1752367134.html

В Белгородской области осудили мужчину, избившего пасынка до смерти

В Белгородской области осудили мужчину, избившего пасынка до смерти - РИА Новости, 29.09.2021

В Белгородской области осудили мужчину, избившего пасынка до смерти

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила в среду... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:51

2021-09-29T17:51

2021-09-29T17:51

происшествия

белгородская область

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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила в среду прокуратура региона.Трагедия произошла 29 мая 2021 года в поселке Староивановка. По данным следствия, 32-летний хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил его пятилетний пасынок. Мужчина "со значительной силой" несколько раз ударил ребенка по голове, при этом мальчик ударился о холодильник. Через некоторое время ребенок потерял создание и был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, где на следующий день умер от полученных травм.Мужчину задержали и заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем по неосторожности смерть ребенка."Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После отбытия основного наказания он дополнительно ограничен судом в свободе на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.Также следователи расследуют дело о халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, которые не приняли мер для предотвращения трагедии. По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье еще двое детей, мать которых злоупотребляет спиртным.

https://ria.ru/20210607/izbienie-1735953288.html

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белгородская область

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происшествия, белгородская область, россия