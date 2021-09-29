Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/prestupnoe_soobschestvo-1752261347.html
Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества
Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества - РИА Новости, 29.09.2021
Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества
Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Самарской области, подозреваемого в организации преступного сообщества и незаконной легализации 50... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:14
2021-09-29T10:14
происшествия
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Самарской области, подозреваемого в организации преступного сообщества и незаконной легализации 50 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, адвокат из Жигулевска организовал группу, состоящую из 11 женщин - менеджеров, юристов и бухгалтеров, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и лицензии. По информации СУСК, в 2016-2019 годах членами преступного сообщества через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных подконтрольных организаций.При этом, в платежные поручения вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Всего следователи выявили 47 таких эпизодов, в результате чего на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 миллиарда рублей, размер незаконного дохода составил не менее 150 миллионов рублей. По данным полиции, часть незаконно полученных средств организатор направил на строительство зданий в Тольятти, находящихся в собственности фирмы, аффилированной подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации ГУ МВД, подозреваемый легализовал 50 миллионов рублей."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников преступного сообщества", - говорится в сообщении СУСК.В полиции уточнили, что в отношении всех 12 задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе". Организатор, кроме того, подозревается в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 174-1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
https://ria.ru/20200910/prestuplenie-1577021222.html
https://ria.ru/20210409/ibragimov-1727575311.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
10:14 29.09.2021
 
Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества

Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества и отмывании денег

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Самарской области, подозреваемого в организации преступного сообщества и незаконной легализации 50 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, адвокат из Жигулевска организовал группу, состоящую из 11 женщин - менеджеров, юристов и бухгалтеров, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и лицензии. По информации СУСК, в 2016-2019 годах членами преступного сообщества через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных подконтрольных организаций.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 10:39
На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег
При этом, в платежные поручения вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Всего следователи выявили 47 таких эпизодов, в результате чего на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 миллиарда рублей, размер незаконного дохода составил не менее 150 миллионов рублей. По данным полиции, часть незаконно полученных средств организатор направил на строительство зданий в Тольятти, находящихся в собственности фирмы, аффилированной подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации ГУ МВД, подозреваемый легализовал 50 миллионов рублей.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников преступного сообщества", - говорится в сообщении СУСК.
В полиции уточнили, что в отношении всех 12 задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе". Организатор, кроме того, подозревается в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 174-1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 16:17
Экс-министра труда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества
 
ПроисшествияСамарская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики Германии оценили безопасность энергопоставок
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
Лента новостейМолния