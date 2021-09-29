Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества
Самарского адвоката заподозрили в организации преступного сообщества и отмывании денег
САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Самарской области, подозреваемого в организации преступного сообщества и незаконной легализации 50 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, адвокат из Жигулевска организовал группу, состоящую из 11 женщин - менеджеров, юристов и бухгалтеров, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и лицензии. По информации СУСК, в 2016-2019 годах членами преступного сообщества через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных подконтрольных организаций.
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При этом, в платежные поручения вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Всего следователи выявили 47 таких эпизодов, в результате чего на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 миллиарда рублей, размер незаконного дохода составил не менее 150 миллионов рублей. По данным полиции, часть незаконно полученных средств организатор направил на строительство зданий в Тольятти, находящихся в собственности фирмы, аффилированной подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации ГУ МВД, подозреваемый легализовал 50 миллионов рублей.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников преступного сообщества", - говорится в сообщении СУСК.
В полиции уточнили, что в отношении всех 12 задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе". Организатор, кроме того, подозревается в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 174-1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".