ВТБ получил премию Enterprise Architecture Award

"Изменения ИТ-архитектуры — одно из ключевых направлений цифровой трансформации ВТБ. Именно ИТ-архитектура определяет возможности банка по скорости вывода на рынок новых продуктов, их взаимодействию с существующими сервисами и возможности интеграции в проекты на уровне государства. Премия Enterprise Architecture Award как независимое признание технологического лидерства банка на международном уровне является для нас важнейшим индикатором правильности выбранного курса и подтверждением того, что созданная в кратчайшие сроки самая современная банковская платформа может служить надежной технологической основой развития ВТБ, обеспечивая возможность использования нашими клиентами лучших продуктов и сервисов", - отметил глава департамента развития IT-архитектуры, старший вице-президент ВТБ Илья Старостин.