https://ria.ru/20210929/premiya-1752331681.html
ВТБ получил премию Enterprise Architecture Award
ВТБ получил премию Enterprise Architecture Award - РИА Новости, 29.09.2021
ВТБ получил премию Enterprise Architecture Award
ВТБ стал лауреатом престижной премии Enterprise Architecture Award, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:24
2021-09-29T15:24
2021-09-29T15:24
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВТБ стал лауреатом престижной премии Enterprise Architecture Award, сообщает пресс-служба банка.Enterprise Architecture Award - премия от авторитетного издания Forrester и ведущего отраслевого журнала InfoWorld., оценивающая достижения в области ИТ архитектуры крупнейших мировых корпораций. Премия вручается с 2010 года.Награда присуждена ВТБ за существенное влияние, которое оказала трансформация архитектурной функции ВТБ на технологическое развитие банка.В частности, жюри отметило переход ИТ-систем банка в cloud-native архитектуру, трансформацию прикладного ландшафта в микросервисную архитектуру и совершенствование процессов управления качеством данных.
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВТБ
стал лауреатом престижной премии Enterprise Architecture Award, сообщает пресс-служба банка.
Enterprise Architecture Award - премия от авторитетного издания Forrester и ведущего отраслевого журнала InfoWorld., оценивающая достижения в области ИТ архитектуры крупнейших мировых корпораций. Премия вручается с 2010 года.
Награда присуждена ВТБ за существенное влияние, которое оказала трансформация архитектурной функции ВТБ на технологическое развитие банка.
В частности, жюри отметило переход ИТ-систем банка в cloud-native архитектуру, трансформацию прикладного ландшафта в микросервисную архитектуру и совершенствование процессов управления качеством данных.
"Изменения ИТ-архитектуры — одно из ключевых направлений цифровой трансформации ВТБ. Именно ИТ-архитектура определяет возможности банка по скорости вывода на рынок новых продуктов, их взаимодействию с существующими сервисами и возможности интеграции в проекты на уровне государства. Премия Enterprise Architecture Award как независимое признание технологического лидерства банка на международном уровне является для нас важнейшим индикатором правильности выбранного курса и подтверждением того, что созданная в кратчайшие сроки самая современная банковская платформа может служить надежной технологической основой развития ВТБ, обеспечивая возможность использования нашими клиентами лучших продуктов и сервисов", - отметил глава департамента развития IT-архитектуры, старший вице-президент ВТБ Илья Старостин.