18:45 29.09.2021 (обновлено: 18:47 29.09.2021)
Украинские СМИ анонсировали смену премьер-министра
Украинский "24 канал" предрек замену Шмыгаля на посту премьера Алексеем Любченко
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 29 сен – РИА Новости. Кресло премьера Украины после отставки Дениса Шмыгаля может занять первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, состав правительства может смениться до конца октября, сообщает в среду украинский "24 канал" со ссылкой на свои источники.
По информации телеканала, перестановки связаны с подготовкой к выборам в Верховную раду, которые должны состояться в 2023 году.
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"Алексей Любченко является одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины. Как сообщили источники "24 канала", действующий министр экономики может заменить Дениса Шмыгаля уже в скором времени", - сообщает телеканал.
Источники отмечают, что для партии власти сейчас важный этап, поскольку остается два года до выборов. Поэтому назначение нового премьера и правительства - "это не просто (вопрос – ред.) об эффективности, это история уже к выборам в парламент".
В пресс-службе Алексея Любченко пока информацию не комментировали.
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в нынешнем кабинете министров в ближайшее время возможны некоторые кадровые перестановки, отставки могут быть уже до конца сентября. При этом глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия исключил возможность отставки премьера.