https://ria.ru/20210929/prava-1752271878.html

В МИД оценили защиту социальных прав в Европе

В МИД оценили защиту социальных прав в Европе - РИА Новости, 29.09.2021

В МИД оценили защиту социальных прав в Европе

На первый план в Совете Европы в нынешних условиях должны выйти задачи развития практического сотрудничества в области социальной политики, сказал директор... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:17

2021-09-29T11:17

2021-09-29T11:17

в мире

совет европы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На первый план в Совете Европы в нынешних условиях должны выйти задачи развития практического сотрудничества в области социальной политики, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов.По его словам, за 25 лет членства России в Совете Европы социальная политика была в числе приоритетов РФ в СЕ."Однако, ратуя за социальный разворот организации, мы считаем, что нужно учитывать экономические и социальные возможности государств, особенности их законодательства. Попытки навязать заведомо невыполнимые обязательства, поставить всех под жёсткий контроль будут контрпродуктивными, они только подорвут перспективы многостороннего взаимодействия на этом направлении. Полагаем, что в нынешних условиях на первый план должны выйти задачи не только защиты и мониторинга социальных прав, но и развитие практического сотрудничества и обмена опытом в области социальной политики.", - сказал он на круглом столе а Москве.Аляутдинов добавил, что Москва выступает за воссоздание руководящего комитета по здравоохранению, за возобновление практики конференций министров здравоохранения и министров социальной сплочённости государств-членов Совета Европы.По его словам, ситуация с защитой социальных прав в Совете Европы складывается далеко не однозначная, нарастают противоречия между государствами, которые не готовы брать на себя новые обязательства по Европейской социальной хартии."Не согласимся и с предложением сделать обязательной для всех государств процедуру коллективных жалоб", - добавил он.Как сказал Аляутдинов, за 25 лет участия России в Совете Европы было много полезного сделано для развития российского законодательства, развития государственных и общественных институтов.Он добавил, что при этом в Совете Европы наблюдается политика стандартизации неконсенсусных документов и принуждения государств присоединяться к ним, как размывается межгосударственный характер Совета Европы, когда различные неправительственные эксперты или организации считают вправе диктовать свои решения."Хотелось бы, чтобы система Европейской социальной хартии не скатывалась на этот путь. Социальная сфера, особенно в нынешнем эпидемиологическом контексте, не должна становиться источником новой напряжённости. Необходимо избегать поспешного принятия неконсенсусных документов по актуальным правочеловеческим проблемам, попыток их стандартизации. Нужно разрабатывать такие механизмы и инструменты, которые могут быть использованы всеми странами и не вступают в противоречия с их национальным законодательством", - пояснил Аляутдинов.Госдума в мае 2009 года ратифицировала Европейскую социальную хартию (пересмотренную) от 3 мая 1996 года, которая была подписана от имени Российской Федерации в Страсбурге 14 сентября 2000 года.Европейская социальная хартия защищает социальные и экономические права граждан и устанавливает контрольный механизм, призванный гарантировать их соблюдение государствами-участниками. Этот документ наряду с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной РФ 30 марта 1998 года, составляет единый механизм защиты прав человека и является одним из наиболее важных документов Совета Европы в сфере обеспечения прав человека.

https://ria.ru/20210929/vmeshatelstvo-1752271200.html

https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752251219.html

https://ria.ru/20210928/assanzh-1752231994.html

https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия