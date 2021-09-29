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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210929/polumarafon-1752266677.html
В Липецкой области впервые пройдет сельский полумарафон
В Липецкой области впервые пройдет сельский полумарафон - РИА Новости, 29.09.2021
В Липецкой области впервые пройдет сельский полумарафон
Впервые в селе Тербуны Липецкой области 3 октября состоится сельский полумарафон "Тербунский рубеж", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:50
2021-09-29T10:50
липецкая область
общество
воронеж
липецкая область
игорь артамонов
дмитрий губерниев
россия
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Впервые в селе Тербуны Липецкой области 3 октября состоится сельский полумарафон "Тербунский рубеж", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, участникам предложат четыре дистанции на выбор, организатором выступает беговое сообщество LipetskRunning. На полумарафон уже зарегистрировались участники из двух стран, 91 города, 19 субъектов РФ. Самому старшему - 75 лет, младшему - четыре года. Ведущим будет Дмитрий Губерниев.Артамонов отметил, что "Тербунский рубеж" – это не только про спорт, но и про историю. Здесь в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". Зимой 1942–1943 годов через Тербуны проходил стык между войсками Брянского и Воронежского фронтов, из этого района они начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу."Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", – подчеркнул Артамонов.
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общество, воронеж, липецкая область, игорь артамонов, дмитрий губерниев, россия
10:50 29.09.2021
 
В Липецкой области впервые пройдет сельский полумарафон

В Липецкой области впервые пройдет сельский полумарафон "Тербунский рубеж"

© Фото : Тербунский муниципальный район Липецкой области Село Тербуны в Липецкой области
Село Тербуны в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Тербунский муниципальный район Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Впервые в селе Тербуны Липецкой области 3 октября состоится сельский полумарафон "Тербунский рубеж", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, участникам предложат четыре дистанции на выбор, организатором выступает беговое сообщество LipetskRunning. На полумарафон уже зарегистрировались участники из двух стран, 91 города, 19 субъектов РФ. Самому старшему - 75 лет, младшему - четыре года. Ведущим будет Дмитрий Губерниев.
Артамонов отметил, что "Тербунский рубеж" – это не только про спорт, но и про историю. Здесь в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют "малой Прохоровкой". Зимой 1942–1943 годов через Тербуны проходил стык между войсками Брянского и Воронежского фронтов, из этого района они начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу.
"Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьОбществоВоронежЛипецкая областьИгорь АртамоновДмитрий ГуберниевРоссия
 
 
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