https://ria.ru/20210929/polsha-1752364746.html

В Польше рассказали про sms с предупреждениями для мигрантов

В Польше рассказали про sms с предупреждениями для мигрантов - РИА Новости, 29.09.2021

В Польше рассказали про sms с предупреждениями для мигрантов

Приближающиеся к польской границе иностранцы получают sms-сообщения с предупреждениями, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:44

2021-09-29T17:44

2021-09-29T17:44

в мире

белоруссия

минск

мвд польши

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Приближающиеся к польской границе иностранцы получают sms-сообщения с предупреждениями, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский."Польская граница закрыта. Власти Белоруссии сказали вам ложь. Возвращайся в Минск! Не принимайте таблетки от белорусских солдат – такое сообщение сейчас получают мигранты, которые появляются у границы Польши и Белоруссии в зоне действия наших сотовых вышек", - написал Каминьский в Twitter.Он рассказал, что "вчера до полуночи 30941 пользователь иностранных телефонов, находящихся в приграничной зоне, получили sms, предупреждающие мигрантов о незаконном пересечении границы".Министр добавил, что в сообщении также находится ссылка, которая ведет на сайт МВД Польши, где на польском, английском, арабском, русском, французском языках размещена информация и предупреждение для иностранцев, которые хотели бы незаконно пересечь границу Польши.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Подавляющее большинство из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210903/migranty-1748476617.html

https://ria.ru/20210924/migrant-1751565754.html

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в мире, белоруссия, минск, мвд польши, мариуш каминьский