В Польше рассказали про sms с предупреждениями для мигрантов
Глава МВД Польши Каминьский рассказал про sms с предупреждениями для мигрантов
© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Приближающиеся к польской границе иностранцы получают sms-сообщения с предупреждениями, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
"Польская граница закрыта. Власти Белоруссии сказали вам ложь. Возвращайся в Минск! Не принимайте таблетки от белорусских солдат – такое сообщение сейчас получают мигранты, которые появляются у границы Польши и Белоруссии в зоне действия наших сотовых вышек", - написал Каминьский в Twitter.
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Он рассказал, что "вчера до полуночи 30941 пользователь иностранных телефонов, находящихся в приграничной зоне, получили sms, предупреждающие мигрантов о незаконном пересечении границы".
Министр добавил, что в сообщении также находится ссылка, которая ведет на сайт МВД Польши, где на польском, английском, арабском, русском, французском языках размещена информация и предупреждение для иностранцев, которые хотели бы незаконно пересечь границу Польши.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.
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По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Подавляющее большинство из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.