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Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду
Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду - РИА Новости, 29.09.2021
Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду
Высокое давление, сухая, солнечная погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:58
2021-09-29T08:58
2021-09-29T08:58
общество
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Высокое давление, сухая, солнечная погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. По сути своей это скандинавский антициклон, который в настоящий момент уже вышел на европейскую часть нашей страны, мы будем находиться на его юго-восточной периферии. Под влиянием этого антициклона нас сегодня ожидает сухая, солнечная погода, при переменной облачности в Москве воздух прогреется до 11-13 градусов, в столичном регионе мы обещаем плюс 9-14", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть в севера, он будет слабый - 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется высоким - 761 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html
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общество, москва, елена волосюк
Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду
Высокое давление, солнечная погода и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в среду