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Пискарев пригрозил Deutsche Welle после поддержки Германией блокировки RT
Пискарев пригрозил Deutsche Welle после поддержки Германией блокировки RT - РИА Новости, 29.09.2021
Пискарев пригрозил Deutsche Welle после поддержки Германией блокировки RT
Deutsche Welle нарушала законодательство РФ, у России есть все основания для принятия ответных мер, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:41
2021-09-29T15:12
в мире
германия
россия
маргарита симоньян
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Deutsche Welle нарушала законодательство РФ, у России есть все основания для принятия ответных мер, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, комментируя поддержку со стороны немецких властей блокировки каналов RT.Ранее спикер Госдумы VII Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний нужно обсуждать в ПАСЕ и ООН."При МИД России аккредитованы свыше 20 средств массовой информации из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства. В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций. Наши выводы, кстати, были подтверждены независимыми экспертами и компетентными органами", - подчеркнул Пискарев, комментируя заявления МИД России о поддержке германскими властями неправомерных действий в отношении RT. Его словам приводит официальный Telegram-канал комиссии.Политик отметил, что комиссия наблюдает за деятельностью Deutsche Welle с 2019 года, за это время были как нарушения российского законодательства, так и попытки вмешательства во внутренние дела России. К одному из таких нарушения Пискарев отнес "фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 миллионов человек", который "журналисты "Немецкой волны" активно тиражировали"."Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", - заключил парламентарий.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
https://ria.ru/20210928/zakharova-1752234560.html
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в мире, германия, россия, маргарита симоньян, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:41 29.09.2021 (обновлено: 15:12 29.09.2021)
 
Пискарев пригрозил Deutsche Welle после поддержки Германией блокировки RT

Депутат Пискарев: Deutsche Welle нарушала законы, есть основания для принятия ответных мер

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Deutsche Welle нарушала законодательство РФ, у России есть все основания для принятия ответных мер, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, комментируя поддержку со стороны немецких властей блокировки каналов RT.
Ранее спикер Госдумы VII Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний нужно обсуждать в ПАСЕ и ООН.
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"При МИД России аккредитованы свыше 20 средств массовой информации из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства. В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций. Наши выводы, кстати, были подтверждены независимыми экспертами и компетентными органами", - подчеркнул Пискарев, комментируя заявления МИД России о поддержке германскими властями неправомерных действий в отношении RT. Его словам приводит официальный Telegram-канал комиссии.
Политик отметил, что комиссия наблюдает за деятельностью Deutsche Welle с 2019 года, за это время были как нарушения российского законодательства, так и попытки вмешательства во внутренние дела России. К одному из таких нарушения Пискарев отнес "фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 миллионов человек", который "журналисты "Немецкой волны" активно тиражировали".
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"Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", - заключил парламентарий.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
 
В миреГерманияРоссияМаргарита СимоньянВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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