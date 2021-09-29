https://ria.ru/20210929/peregovory-1752371704.html

Эрдоган назвал переговоры с Путиным продуктивными

Эрдоган назвал переговоры с Путиным продуктивными - РИА Новости, 30.09.2021

Эрдоган назвал переговоры с Путиным продуктивными

Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил состоявшуюся встречу с Владимиром Путиным. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-29T18:05

2021-09-29T18:05

2021-09-30T04:33

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

сочи

владимир путин

россия

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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил состоявшуюся встречу с Владимиром Путиным."Проведя продуктивные переговоры с моим коллегой Путиным, мы покинули Сочи", — написал турецкий лидер в своем Telegram.Во время встречи он, в частности, подчеркнул, что совместные действия двух стран по проблеме Сирии "имеют большое значение". По словам Эрдогана, мир в этом регионе зависит от отношений Москвы и Анкары.Ранее Путин назвал встречу, которая продлилась более трех часов, "полезной и содержательной".Переговоры двух президентов прошли в сочинской резиденции российского лидера.Это была первая очная встреча Владимира Путина с того момента, как он ушел на самоизоляцию.

https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

турция

сочи

россия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, владимир путин, россия