https://ria.ru/20210929/partiya-1752249954.html

В Токио начались выборы главы правящей партии Японии

В Токио начались выборы главы правящей партии Японии - РИА Новости, 29.09.2021

В Токио начались выборы главы правящей партии Японии

Выборы главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии начались в гостинице Grand Prince Hotel New Takanawa в центре Токио. Партия открыла прямую... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:56

2021-09-29T07:56

2021-09-29T07:56

в мире

токио

япония

синдзо абэ

фумио кисида

таро коно

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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Выборы главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии начались в гостинице Grand Prince Hotel New Takanawa в центре Токио. Партия открыла прямую трансляцию на своем сайте.За пост главы ЛДП борются четыре кандидата: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида; министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, ранее занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно; и две женщины - экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.Фумио Кисида родился в 1957 году, первые три класса учился в школе в США, где работал его отец. После возвращения в Японию закончил школу и поступил в престижный частный университет Васэда. После окончания университета 5 лет работал в Банке долгосрочного кредита, известного своими тесными связями с ЛДП. Затем стал секретарем у своего отца – депутата нижней палаты парламента. С 1993 года избирается в парламент страны. Занимал различные правительственные и партийные должности, однако самым запоминающимся стало его пребывание на посту министра иностранных дел в 2012-2017 годах. Именно во время его пребывания на этом посту состоялся исторический визит действующего президента США Барака Обамы в Хиросиму – город, откуда родом его дед и отец и где до сих пор находится избирательный округ Фумио Кисиды. Выступает за укрепление альянса с США, считается горячим приверженцем либеральных и демократических ценностей.Таро Коно родился в 1963 году в семье потомственных политиков. Его дед на посту министра сельского, лесного и рыбного хозяйства принимал активное участие в подписании Совместной советско-японской декларации 1956 года. Отец Ёхэй Коно возглавлял палату представителей японского парламента. После окончания школы поступил в престижный частный университет Кэйо, но через два месяца ушел из него, чтобы начать подготовку к поступлению в ВУЗ в США. В 1982 году поступил в Джорджтаунский университет. Во время учебы проходил стажировку по обмену в Главной школе планирования и статистики Польши в Варшаве. После окончания университета вернулся в Японию, работал в компании Fuji Xerox. C 1996 года в профессиональной политике.В 2017-2019 году занимал пост министра иностранных дел, за это время посетил с визитом 123 страны. Его предшественник Кисида почти за пять лет побывал в 93 странах. С 2019 по 2020 Коно занимал пост министра обороны. На этом посту принял решение отказаться от приобретения американской наземной системы ПРО Aegis Ashore (Иджис Эшор). С осени прошлого года занимает пост министра по делам административной реформы, а с 2021 года ему поручена кампания вакцинации в стране. Успехи на этом посту Коно активно использовал в предвыборной кампании: когда он занял эту должность, темпы и результаты вакцинации в Японии были самыми низкими среди стран "семерки", за полгода первую дозу вакцины получило почти 70% населения, в день ставится 1,1 миллиона вакцин.Такаити Санаэ родилась в 1960 году. Известна своими крайне правыми взглядами. С 1993 года в профессиональной политике. В первом правительстве Синдзо Абэ отвечала за проблемы Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. В этом качестве стала единственным министром, посетившим храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом. С 2014 по 2017 и в 2019-2020 годах занимала пост министра общенациональных дел.Сэйко Нода родилась в 1960 году. Закончила престижный Университет Софии. С 1987 года в профессиональной политике. В японских СМИ широко освещалось рождение ее сына в 2010 году в США после пятилетних попыток экстракорпорального оплодотворения. Сын родился с тяжелыми заболеваниями, в течение 2,5 лет перенес несколько операций. В ходе избирательной кампании Нода говорила о необходимости устойчивого энергоснабжения в стране, приводя в пример своего сына, который часто нуждается в аппарате ИВЛ.Как ожидается, ни одному из кандидатов не удастся получить необходимых для победы 383 бюллетеней из 784. Два кандидата, набравших наибольшее число голосов, сразятся во втором туре. Как ожидается, в финальной схватке встретятся Фумио Кисида и Таро Коно.Лидер правящей партии становится премьер-министром. Голосование по кандидатуре премьера пройдет в парламенте 4 октября.

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в мире, токио, япония, синдзо абэ, фумио кисида, таро коно