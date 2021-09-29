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Глава Тувы отправил правительство региона в отставку

Глава Тувы отправил правительство региона в отставку - РИА Новости, 29.09.2021

Глава Тувы отправил правительство региона в отставку

Новый глава Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщается в тексте соответствующего указа, размещенном на сайте правительства... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:57

2021-09-29T08:57

2021-09-29T09:33

политика

республика тыва

владислав ховалыг

выборы в государственную думу

владимир путин

шолбан кара-оол

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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Новый глава Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщается в тексте соответствующего указа, размещенном на сайте правительства республики."Постановляю отправить в отставку Правительство Республики Тыва", - говорится в тексте указа.В документе сообщается, что члены правительства будут исполнять обязанности о формировании нового состава кабинета министров.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика тыва, владислав ховалыг, владимир путин, шолбан кара-оол