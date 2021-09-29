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Глава Тувы отправил правительство региона в отставку
Глава Тувы отправил правительство региона в отставку - РИА Новости, 29.09.2021
Глава Тувы отправил правительство региона в отставку
Новый глава Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщается в тексте соответствующего указа, размещенном на сайте правительства... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:57
2021-09-29T09:33
политика
республика тыва
владислав ховалыг
выборы в государственную думу
владимир путин
шолбан кара-оол
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Новый глава Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщается в тексте соответствующего указа, размещенном на сайте правительства республики."Постановляю отправить в отставку Правительство Республики Тыва", - говорится в тексте указа.В документе сообщается, что члены правительства будут исполнять обязанности о формировании нового состава кабинета министров.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.
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политика, республика тыва, владислав ховалыг, владимир путин, шолбан кара-оол
08:57 29.09.2021 (обновлено: 09:33 29.09.2021)
 
Глава Тувы отправил правительство региона в отставку

Новый глава Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство региона в отставку

CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped imageВладислав Ховалыг
Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped image
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Новый глава Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку, сообщается в тексте соответствующего указа, размещенном на сайте правительства республики.
"Постановляю отправить в отставку Правительство Республики Тыва", - говорится в тексте указа.
В документе сообщается, что члены правительства будут исполнять обязанности о формировании нового состава кабинета министров.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика ТываВладислав ХовалыгВладимир ПутинШолбан Кара-оол
 
 
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