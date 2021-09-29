https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752308058.html
Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются позитивно
Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются позитивно - РИА Новости, 29.09.2021
Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются позитивно
Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:47
2021-09-29T13:47
2021-09-29T14:01
в мире
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отношения РФ с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент России Владимир Путин."Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причем по всем направлениям", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия
13:47 29.09.2021 (обновлено: 14:01 29.09.2021)
Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются позитивно
Путин отметил позитивное развитие отношений между Россией и Турцией