15:51 29.09.2021 (обновлено: 16:21 29.09.2021)
Мосгордума приняла закон о Дне московского народного ополчения 11 октября
Мосгордума поддержала установление Дня московского народного ополчения 11 октября
© Фото : из архива НИТУ "МИСиС"Студенты Московского Института Стали и Московского Горного Института -- бойцы народного ополчения, 1941 год
© Фото : из архива НИТУ "МИСиС"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгордума поддержала установление в столице памятной даты Дня московского народного ополчения 11 октября, сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.
"На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы", - сказал Орлов.
"За" проголосовали 33 депутата, тех, кто против и воздержался, не было.
"Принятие закона об установлении памятной даты города Москвы – еще одна страница в нашей патриотической программе. Сохранение исторической правды о роли Московского народного ополчения – одна из важнейших для нас задач. С принятием закона этот день войдет в официальный календарь, что позволит органам исполнительной власти, общественным некоммерческим организациям осуществлять планирование, включать соответствующие мероприятия в свои программы", - прокомментировал решение журналистам председатель МГД Алексей Шапошников.
Документ предполагает закрепление в законе "О праздниках города Москвы" понятия "памятные даты города Москвы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни города Москвы" и установление памятной даты – Дня московского народного ополчения (1941 года) – 11 октября.
Как ранее сообщил Шапошников, проект был внесен в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия Битвы за Москву фракцией партии "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва".
Ранее комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала установить в столице памятную дату Дня московского народного ополчения 11 октября.
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