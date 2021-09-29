https://ria.ru/20210929/opolchenie-1752337097.html

Мосгордума приняла закон о Дне московского народного ополчения 11 октября

Мосгордума приняла закон о Дне московского народного ополчения 11 октября - РИА Новости, 29.09.2021

Мосгордума приняла закон о Дне московского народного ополчения 11 октября

Мосгордума поддержала установление в столице памятной даты Дня московского народного ополчения 11 октября, сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:51

2021-09-29T15:51

2021-09-29T16:21

общество

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мосгордума поддержала установление в столице памятной даты Дня московского народного ополчения 11 октября, сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов."На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы", - сказал Орлов."За" проголосовали 33 депутата, тех, кто против и воздержался, не было.Документ предполагает закрепление в законе "О праздниках города Москвы" понятия "памятные даты города Москвы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни города Москвы" и установление памятной даты – Дня московского народного ополчения (1941 года) – 11 октября.Как ранее сообщил Шапошников, проект был внесен в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия Битвы за Москву фракцией партии "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва".Ранее комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала установить в столице памятную дату Дня московского народного ополчения 11 октября.

https://ria.ru/20210914/veterany-1750032778.html

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общество, москва, московская городская дума