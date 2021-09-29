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РЭЦ открыл первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com
РЭЦ открыл первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com - РИА Новости, 29.09.2021
РЭЦ открыл первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com
Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл первую онлайн-выставку товаров из России на портале Alibaba.com, сообщает центр. Договоренности о выставке были... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:28
2021-09-29T16:28
экономика
alibaba group
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл первую онлайн-выставку товаров из России на портале Alibaba.com, сообщает центр. Договоренности о выставке были достигнуты в рамках ПМЭФ-2021."Сегодня состоялась церемония открытия первой подобной выставки на крупнейшем онлайн-портале по работе с оптовыми поставщиками и покупателями Alibaba.com (входит в Alibaba Group)", - говорится в сообщении."РЭЦ уже три года активно работает с Alibaba Group, чтобы упростить для российских экспортеров выход на очень перспективный, но и очень сложный китайский рынок. Так, РЭЦ помогает российским компаниям выходить на B2B-маркетплейс Alibaba.com. Мы открыли национальный магазин российских продуктов на внутристрановой площадке Tmall.com, чтобы помочь российским поставщикам выходить и в розницу", - сказала на открытии выставки гендиректор центра Вероника Никишина.Она добавила, что "совместно с партнерами мы привлекаем ведущих китайских блогеров — продавать на стримах российские товары, что повышает продажи в несколько раз и в целом знакомит китайских потребителей с российскими продуктами"."В этом году новый шаг и новый формат сотрудничества: с 4 по 17 октября на Alibaba.com пройдет первая онлайн-выставка российских товаров. За эти две недели количество показов страниц с российскими товарами и услугами увеличится в 3–4 раза. Это значит, что российские компании смогут получить максимум внимания. РЭЦ создает для экспортеров новые возможности и привлекательные условия, чем, мы уверены, они смогут грамотно воспользоваться", - заключила Никишина."Пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь и работу. Дистанция между людьми увеличилась, но при этом все осознали силу технологий и мощь электронной коммерции. Пандемия ускорила цифровизацию и изменила модель экспортного бизнеса. ... Согласно последним прогнозам ВТО, глобальный экспорт вырастет на 8% в 2021 году. Это самый большой скачок за прошедшие 10 лет. И основной рост придется на В2В-сегмент. На основании этого прогноза можно сделать вывод о том, что в течение следующих трех лет совокупные темпы роста онлайн-бизнеса в B2B достигнут 28%", - отметил генеральный управляющий Alibaba.com по программе "Золотой поставщик" Эндрю Чжэн.На выставке продукцию представят более 500 российских компаний-экспортеров. Среди них как известные бренды, так и небольшие компании из различных отраслей: от медоборудования и фитнес-тренажеров до дизайнерских свечей ручной работы и косметических товаров.
https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html
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экономика, alibaba group, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
16:28 29.09.2021
 

РЭЦ открыл первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл первую онлайн-выставку товаров из России на портале Alibaba.com, сообщает центр. Договоренности о выставке были достигнуты в рамках ПМЭФ-2021.
"Сегодня состоялась церемония открытия первой подобной выставки на крупнейшем онлайн-портале по работе с оптовыми поставщиками и покупателями Alibaba.com (входит в Alibaba Group)", - говорится в сообщении.
"РЭЦ уже три года активно работает с Alibaba Group, чтобы упростить для российских экспортеров выход на очень перспективный, но и очень сложный китайский рынок. Так, РЭЦ помогает российским компаниям выходить на B2B-маркетплейс Alibaba.com. Мы открыли национальный магазин российских продуктов на внутристрановой площадке Tmall.com, чтобы помочь российским поставщикам выходить и в розницу", - сказала на открытии выставки гендиректор центра Вероника Никишина.
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Она добавила, что "совместно с партнерами мы привлекаем ведущих китайских блогеров — продавать на стримах российские товары, что повышает продажи в несколько раз и в целом знакомит китайских потребителей с российскими продуктами".
"В этом году новый шаг и новый формат сотрудничества: с 4 по 17 октября на Alibaba.com пройдет первая онлайн-выставка российских товаров. За эти две недели количество показов страниц с российскими товарами и услугами увеличится в 3–4 раза. Это значит, что российские компании смогут получить максимум внимания. РЭЦ создает для экспортеров новые возможности и привлекательные условия, чем, мы уверены, они смогут грамотно воспользоваться", - заключила Никишина.
"Пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь и работу. Дистанция между людьми увеличилась, но при этом все осознали силу технологий и мощь электронной коммерции. Пандемия ускорила цифровизацию и изменила модель экспортного бизнеса. ... Согласно последним прогнозам ВТО, глобальный экспорт вырастет на 8% в 2021 году. Это самый большой скачок за прошедшие 10 лет. И основной рост придется на В2В-сегмент. На основании этого прогноза можно сделать вывод о том, что в течение следующих трех лет совокупные темпы роста онлайн-бизнеса в B2B достигнут 28%", - отметил генеральный управляющий Alibaba.com по программе "Золотой поставщик" Эндрю Чжэн.
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На выставке продукцию представят более 500 российских компаний-экспортеров. Среди них как известные бренды, так и небольшие компании из различных отраслей: от медоборудования и фитнес-тренажеров до дизайнерских свечей ручной работы и косметических товаров.
 
ЭкономикаAlibaba GroupРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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