https://ria.ru/20210929/omsk-1752248811.html

Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы

Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021

Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы

Депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая на выборах прошла в Госдуму. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:27

2021-09-29T07:27

2021-09-29T07:27

выборы в государственную думу

политика

омск

омская область

единая россия

госдума рф

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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая на выборах прошла в Госдуму.Фадина ("Единая Россия") победила в 141-м Любинском одномандатном округе. После победы она заявила, что продолжит работу с командой губернатора Омской области и хочет изменить подход к работе депутата Госдумы. Согласно проекту постановления омского горсовета, полномочия Фадиной прекращены досрочно. Вопрос об отставке мэра депутаты рассмотрели в среду в первую очередь.Исполнять полномочия главы администрации Омска будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин, отмечается в документах.Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе в отрасли энергетики и ЖКХ. С осени 2015 года работала министром экономики Омской области. Мэром Омска стала в конце 2017 года.

https://ria.ru/20210927/khasikov-1752080238.html

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политика, омск, омская область, единая россия, госдума рф