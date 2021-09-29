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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы
Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021
Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы
Депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая на выборах прошла в Госдуму. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:27
2021-09-29T07:27
выборы в государственную думу
политика
омск
омская область
единая россия
госдума рф
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая на выборах прошла в Госдуму.Фадина ("Единая Россия") победила в 141-м Любинском одномандатном округе. После победы она заявила, что продолжит работу с командой губернатора Омской области и хочет изменить подход к работе депутата Госдумы. Согласно проекту постановления омского горсовета, полномочия Фадиной прекращены досрочно. Вопрос об отставке мэра депутаты рассмотрели в среду в первую очередь.Исполнять полномочия главы администрации Омска будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин, отмечается в документах.Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе в отрасли энергетики и ЖКХ. С осени 2015 года работала министром экономики Омской области. Мэром Омска стала в конце 2017 года.
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политика, омск, омская область, единая россия, госдума рф
07:27 29.09.2021
 
Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы

Мэр Омска Фадина ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМэр Омска Оксана Фадина
Мэр Омска Оксана Фадина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости
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ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая на выборах прошла в Госдуму.
Фадина ("Единая Россия") победила в 141-м Любинском одномандатном округе. После победы она заявила, что продолжит работу с командой губернатора Омской области и хочет изменить подход к работе депутата Госдумы. Согласно проекту постановления омского горсовета, полномочия Фадиной прекращены досрочно. Вопрос об отставке мэра депутаты рассмотрели в среду в первую очередь.

"Принять отставку мэра города Омска Фадиной Оксаны Николаевны. Прекратить досрочно полномочия мэра… с 29 сентября 2021 года в связи с избранием депутатом Государственной Думы", - говорится в документах на сайте городского парламента.

Исполнять полномочия главы администрации Омска будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин, отмечается в документах.
Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе в отрасли энергетики и ЖКХ. С осени 2015 года работала министром экономики Омской области. Мэром Омска стала в конце 2017 года.
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