Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы
Мэр Омска Фадина ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы
ОМСК, 29 сен - РИА Новости. Депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая на выборах прошла в Госдуму.
Фадина ("Единая Россия") победила в 141-м Любинском одномандатном округе. После победы она заявила, что продолжит работу с командой губернатора Омской области и хочет изменить подход к работе депутата Госдумы. Согласно проекту постановления омского горсовета, полномочия Фадиной прекращены досрочно. Вопрос об отставке мэра депутаты рассмотрели в среду в первую очередь.
"Принять отставку мэра города Омска Фадиной Оксаны Николаевны. Прекратить досрочно полномочия мэра… с 29 сентября 2021 года в связи с избранием депутатом Государственной Думы", - говорится в документах на сайте городского парламента.
Исполнять полномочия главы администрации Омска будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин, отмечается в документах.
Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе в отрасли энергетики и ЖКХ. С осени 2015 года работала министром экономики Омской области. Мэром Омска стала в конце 2017 года.