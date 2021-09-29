16:23 29.09.2021 (обновлено: 16:44 29.09.2021)
В Смоленской области создадут первую ОЭЗ
СМОЛЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Первую особую экономическую зону "Стабна" промышленно-производственного типа создадут в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Учитывая уникальное географическое положение Смоленщины, а также запросы бизнеса, по инициативе губернатора Алексея Островского, поддержанной федеральным центром, было принято решение о создании в регионе особой экономической зоны. Она будет расположена в непосредственной близости от российско-белорусской границы и федеральной автомобильной трассы М1 "Беларусь", что имеет принципиально важное значение, так как через Смоленщину проходит порядка 75% грузов, поступающих в Россию из Европы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в число первых резидентов ОЭЗ входят шесть компаний с проектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности, производства трикотажного полотна, корпусной мебели, переработки торфа. При этом основной фокус будет сконцентрирован на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах.
"Была проведена большая совместная работа с представителями бизнеса и федеральным центром по созданию данной экономической зоны. Но хочу подчеркнуть, что для нас создание ОЭЗ – не самоцель. Главное – локализовать реальные производства на территории региона, создать новые рабочие места и повысить доходную часть бюджета, увеличив налогооблагаемую базу. Важно, чтобы привлечение инвестиций не осталось на бумаге в виде подписанных соглашений о намерениях, а воплотилось в реализацию реальных инвестиционных проектов, создание производств", – сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя создание ОЭЗ.