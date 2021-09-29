Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20210929/oez-1752342969.html
В Смоленской области создадут первую ОЭЗ
В Смоленской области создадут первую ОЭЗ - РИА Новости, 29.09.2021
В Смоленской области создадут первую ОЭЗ
Первую особую экономическую зону "Стабна" промышленно-производственного типа создадут в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:23
2021-09-29T16:44
смоленская область
экономика
смоленская область
алексей островский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
СМОЛЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Первую особую экономическую зону "Стабна" промышленно-производственного типа создадут в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в число первых резидентов ОЭЗ входят шесть компаний с проектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности, производства трикотажного полотна, корпусной мебели, переработки торфа. При этом основной фокус будет сконцентрирован на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах."Была проведена большая совместная работа с представителями бизнеса и федеральным центром по созданию данной экономической зоны. Но хочу подчеркнуть, что для нас создание ОЭЗ – не самоцель. Главное – локализовать реальные производства на территории региона, создать новые рабочие места и повысить доходную часть бюджета, увеличив налогооблагаемую базу. Важно, чтобы привлечение инвестиций не осталось на бумаге в виде подписанных соглашений о намерениях, а воплотилось в реализацию реальных инвестиционных проектов, создание производств", – сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя создание ОЭЗ.
https://ria.ru/20210604/reyting-1735622717.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, смоленская область, алексей островский
16:23 29.09.2021 (обновлено: 16:44 29.09.2021)
 

В Смоленской области создадут первую ОЭЗ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Первую особую экономическую зону "Стабна" промышленно-производственного типа создадут в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Учитывая уникальное географическое положение Смоленщины, а также запросы бизнеса, по инициативе губернатора Алексея Островского, поддержанной федеральным центром, было принято решение о создании в регионе особой экономической зоны. Она будет расположена в непосредственной близости от российско-белорусской границы и федеральной автомобильной трассы М1 "Беларусь", что имеет принципиально важное значение, так как через Смоленщину проходит порядка 75% грузов, поступающих в Россию из Европы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в число первых резидентов ОЭЗ входят шесть компаний с проектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности, производства трикотажного полотна, корпусной мебели, переработки торфа. При этом основной фокус будет сконцентрирован на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах.
"Была проведена большая совместная работа с представителями бизнеса и федеральным центром по созданию данной экономической зоны. Но хочу подчеркнуть, что для нас создание ОЭЗ – не самоцель. Главное – локализовать реальные производства на территории региона, создать новые рабочие места и повысить доходную часть бюджета, увеличив налогооблагаемую базу. Важно, чтобы привлечение инвестиций не осталось на бумаге в виде подписанных соглашений о намерениях, а воплотилось в реализацию реальных инвестиционных проектов, создание производств", – сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя создание ОЭЗ.
В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:24Смоленская область
Смоленщина заняла рекордное место в нацрейтинге состояния инвестклимата
 
Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьАлексей Островский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния