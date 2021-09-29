https://ria.ru/20210929/oez-1752342969.html

В Смоленской области создадут первую ОЭЗ

В Смоленской области создадут первую ОЭЗ - РИА Новости, 29.09.2021

В Смоленской области создадут первую ОЭЗ

Первую особую экономическую зону "Стабна" промышленно-производственного типа создадут в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:23

2021-09-29T16:23

2021-09-29T16:44

смоленская область

экономика

смоленская область

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Первую особую экономическую зону "Стабна" промышленно-производственного типа создадут в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в число первых резидентов ОЭЗ входят шесть компаний с проектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической промышленности, производства трикотажного полотна, корпусной мебели, переработки торфа. При этом основной фокус будет сконцентрирован на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах."Была проведена большая совместная работа с представителями бизнеса и федеральным центром по созданию данной экономической зоны. Но хочу подчеркнуть, что для нас создание ОЭЗ – не самоцель. Главное – локализовать реальные производства на территории региона, создать новые рабочие места и повысить доходную часть бюджета, увеличив налогооблагаемую базу. Важно, чтобы привлечение инвестиций не осталось на бумаге в виде подписанных соглашений о намерениях, а воплотилось в реализацию реальных инвестиционных проектов, создание производств", – сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя создание ОЭЗ.

https://ria.ru/20210604/reyting-1735622717.html

смоленская область

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экономика, смоленская область, алексей островский