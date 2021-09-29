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США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков
США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков - РИА Новости, 29.09.2021
США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков
Американская сторона при контактах поднимает тему передачи осужденных, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:41
2021-09-29T12:41
в мире
сша
джо байден
сергей рябков
пол уилан
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американская сторона при контактах поднимает тему передачи осужденных, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В контактах с американской стороной эта тема да, поднимается иногда", - сказал он журналистам на вопрос, обсуждается ли с американской стороной тема возможного обмена заключенными, включая Уилана.Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.Защита обжаловала отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Ранее суд оставил ходатайство без рассмотрения и направил в Минюст запрос. В нем суд просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
https://ria.ru/20210925/obmen-1751829062.html
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в мире, сша, джо байден, сергей рябков, пол уилан, россия
12:41 29.09.2021
 
США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: США при контактах поднимают тему обмена осужденными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американская сторона при контактах поднимает тему передачи осужденных, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В контактах с американской стороной эта тема да, поднимается иногда", - сказал он журналистам на вопрос, обсуждается ли с американской стороной тема возможного обмена заключенными, включая Уилана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 23:55
Лавров прокомментировал проблему обмена заключенными с США
Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.
Защита обжаловала отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Ранее суд оставил ходатайство без рассмотрения и направил в Минюст запрос. В нем суд просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом.
До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.
Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 09:46
США отказываются обсуждать обмен Бута и Ярошенко, заявили в МИД
 
В миреСШАДжо БайденСергей РябковПол УиланРоссия
 
 
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