https://ria.ru/20210929/obmen-1752290543.html

США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков

США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков - РИА Новости, 29.09.2021

США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков

Американская сторона при контактах поднимает тему передачи осужденных, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:41

2021-09-29T12:41

2021-09-29T12:41

в мире

сша

джо байден

сергей рябков

пол уилан

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американская сторона при контактах поднимает тему передачи осужденных, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В контактах с американской стороной эта тема да, поднимается иногда", - сказал он журналистам на вопрос, обсуждается ли с американской стороной тема возможного обмена заключенными, включая Уилана.Российского программиста и хакера Алексея Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по ряду статей, в том числе о краже и создании вредоносного ПО, депортировали из США в РФ.Защита обжаловала отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Ранее суд оставил ходатайство без рассмотрения и направил в Минюст запрос. В нем суд просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.

https://ria.ru/20210925/obmen-1751829062.html

https://ria.ru/20210830/mid-1747787748.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, сергей рябков, пол уилан, россия