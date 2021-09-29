США при контактах поднимают тему обмена осужденными, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: США при контактах поднимают тему обмена осужденными
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Американская сторона при контактах поднимает тему передачи осужденных, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В контактах с американской стороной эта тема да, поднимается иногда", - сказал он журналистам на вопрос, обсуждается ли с американской стороной тема возможного обмена заключенными, включая Уилана.
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Защита обжаловала отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Ранее суд оставил ходатайство без рассмотрения и направил в Минюст запрос. В нем суд просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом.
До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.
Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
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