https://ria.ru/20210929/nuland-1752270103.html

Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву

Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву - РИА Новости, 29.09.2021

Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:08

2021-09-29T11:08

2021-09-29T11:08

в мире

сша

сергей рябков

виктория нуланд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По состоянию на сегодня госпожа Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20210927/viza-1752082617.html

сша

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в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия