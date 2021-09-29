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Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву - РИА Новости, 29.09.2021
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:08
2021-09-29T11:08
2021-09-29T11:08
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сша
сергей рябков
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По состоянию на сегодня госпожа Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке", - сказал Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву
Рябков о возможном визите Нуланд в Москву: у нее нет визы, но вопрос в проработке