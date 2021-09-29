Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/nuland-1752270103.html
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву - РИА Новости, 29.09.2021
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:08
2021-09-29T11:08
в мире
сша
сергей рябков
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По состоянию на сегодня госпожа Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20210927/viza-1752082617.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_244ce3f50c56e001c40d0981fac78078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:08 29.09.2021
 
Рябков прокомментировал сообщения о визите Нуланд в Москву

Рябков о возможном визите Нуланд в Москву: у нее нет визы, но вопрос в проработке

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в настоящий момент не имеет действующей въездной визы в Россию, но вопрос о поездке в РФ находится в проработке, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По состоянию на сегодня госпожа Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке", - сказал Рябков.
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 21:43
Генконсул России оценил политику "визового сдерживания" в США
 
В миреСШАСергей РябковВиктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
Лента новостейМолния