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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/nirvana-1752183503.html
Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна
Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна - РИА Новости, 29.09.2021
Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна
Кортни Лав, актриса, певица и вдова лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в редком интервью Los Angeles Times рассказала, что могло бы спасти ее супруга. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:48
2021-09-29T00:48
культура
nirvana
курт кобейн
шоу-бизнес
новости культуры
музыка
сиэтл
кортни лав (кортни харрисон)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кортни Лав, актриса, певица и вдова лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в редком интервью Los Angeles Times рассказала, что могло бы спасти ее супруга. Разговор с Лав был приурочен к 30-летию "Nevermind" — легендарного альбома Nirvana. В беседе с журналистом певица сказала, что "входит в клуб" тех, кто утверждает, что заглавной песней в сборнике нужно было делать более спокойную "In Bloom", а не "Smells like teen spirit".Последний трек известен многим как прорывной хит Nirvana, прославивший рокеров на весь мир. По мнению Кортни Лав, в этом и состоит главная проблема, так как участники резко стали популярными. Вдова Кобейна добавила, что в целом считает "In Bloom" лучшим треком, несмотря на то, что в "Smells like teen spirit" просто "фантастическая" барабанная партия. Кортни Лав и Курт Кобейн были женаты с 1992 по 1994 годы — вплоть до смерти знаменитого музыканта. Тело лидера Nirvana обнаружили 8 апреля в его доме в Сиэтле. По одной из версий он покончил с собой, а по другой — это могло быть убийство.
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nirvana, курт кобейн, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, сиэтл, кортни лав (кортни харрисон)
00:48 29.09.2021
 
Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна

Кортни Лав, жена фронтмена рок-группы Nirvana рассказала, что могло бы спасти ее супруга

© AP Photo/Gael Cornier, CC BY-SA 4.0/Julie KramerКортни Лав и Курт Кобейн
Кортни Лав и Курт Кобейн
© AP Photo/Gael Cornier, CC BY-SA 4.0/Julie Kramer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кортни Лав, актриса, певица и вдова лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в редком интервью Los Angeles Times рассказала, что могло бы спасти ее супруга.
Разговор с Лав был приурочен к 30-летию "Nevermind" — легендарного альбома Nirvana. В беседе с журналистом певица сказала, что "входит в клуб" тех, кто утверждает, что заглавной песней в сборнике нужно было делать более спокойную "In Bloom", а не "Smells like teen spirit".
Последний трек известен многим как прорывной хит Nirvana, прославивший рокеров на весь мир. По мнению Кортни Лав, в этом и состоит главная проблема, так как участники резко стали популярными.

"Мне не очень нравится рассуждать на тему, что "все могло сложится иначе", — прокомментировала Лав. — Но "In Bloom", возможно, изменила бы ситуацию. Он (имея ввиду Курта Кобейна. — Прим. ред.) мог бы выжить, если бы кто-то другой тогда раньше прославился. Как Эдди Веддер (лидер Pearl Jam. — Прим. ред.), например. Он музыкант с хорошей базой".

Вдова Кобейна добавила, что в целом считает "In Bloom" лучшим треком, несмотря на то, что в "Smells like teen spirit" просто "фантастическая" барабанная партия.
Кортни Лав и Курт Кобейн были женаты с 1992 по 1994 годы — вплоть до смерти знаменитого музыканта. Тело лидера Nirvana обнаружили 8 апреля в его доме в Сиэтле. По одной из версий он покончил с собой, а по другой — это могло быть убийство.
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КультураNirvanaКурт КобейнШоу-бизнесНовости культурыМузыкаСиэтлКортни Лав (Кортни Харрисон)
 
 
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