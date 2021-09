https://ria.ru/20210929/nirvana-1752183503.html

Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна

Кортни Лав, актриса, певица и вдова лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в редком интервью Los Angeles Times рассказала, что могло бы спасти ее супруга. РИА Новости, 29.09.2021

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752185811_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_f740da8b59826ab605cf666769110ad2.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кортни Лав, актриса, певица и вдова лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в редком интервью Los Angeles Times рассказала, что могло бы спасти ее супруга. Разговор с Лав был приурочен к 30-летию "Nevermind" — легендарного альбома Nirvana. В беседе с журналистом певица сказала, что "входит в клуб" тех, кто утверждает, что заглавной песней в сборнике нужно было делать более спокойную "In Bloom", а не "Smells like teen spirit".Последний трек известен многим как прорывной хит Nirvana, прославивший рокеров на весь мир. По мнению Кортни Лав, в этом и состоит главная проблема, так как участники резко стали популярными. Вдова Кобейна добавила, что в целом считает "In Bloom" лучшим треком, несмотря на то, что в "Smells like teen spirit" просто "фантастическая" барабанная партия. Кортни Лав и Курт Кобейн были женаты с 1992 по 1994 годы — вплоть до смерти знаменитого музыканта. Тело лидера Nirvana обнаружили 8 апреля в его доме в Сиэтле. По одной из версий он покончил с собой, а по другой — это могло быть убийство.

