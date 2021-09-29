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Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле"
Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле" - РИА Новости, 29.09.2021
Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике "Нестле", сообщила... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:58
2021-09-29T16:58
экономика
технологии
сша
nestle s.a.
самарская область
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике "Нестле", сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня, 29 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и глава компании "Нестле" в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан дали старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике в Самаре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, "Нестле Россия" инвестировала в модернизацию производственных мощностей 1,5 миллиарда рублей, проект реализован в рамках сотрудничества компании и правительства Самарской области.По информации облправительства, за последние 25 лет объем инвестиций "Нестле" в развитие фабрики в Самарской области превысил 330 миллионов долларов США, руководство компании намерено и дальше реализовать инвестиционные проекты в регионе."Мы благодарны за поддержку со стороны региона и губернатора. Такое отношение – залог дальнейшего тесного сотрудничества. Уверен, это далеко не последний наш проект в Самаре", – приводит слова Роллана пресс-служба.Кроме того, по данным облправительства, постоянная модернизация оборудования в том числе способствует снижению уровня влияния на окружающую среду. В частности, за последние годы повышена энергоэффективность фабрики и уровень экономии воды, снижен объем выбросов СО2. За последние 10 лет самарскому филиалу "Нестле" удалось снизить объем выбросов парниковых газов на 33,6%, а объем потребляемой воды на 72%. Сегодня 98% всего объема упаковки продукции, производимой в Самаре, пригодно для переработки."Нестле" – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, которая ведет бизнес в 186 странах мира. Филиал "Нестле" в Самаре – одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика, на которой работает около 1000 человек, производит свыше 100 наименований продукции известных российских торговых марок и международных брендов.
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экономика, технологии, сша, nestle s.a., самарская область, дмитрий азаров, россия
16:58 29.09.2021
 
Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле"

Губернатор Самарской области Азаров дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике "Нестле", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 29 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и глава компании "Нестле" в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан дали старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике в Самаре", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, "Нестле Россия" инвестировала в модернизацию производственных мощностей 1,5 миллиарда рублей, проект реализован в рамках сотрудничества компании и правительства Самарской области.
"Фабрика "Нестле" – бренд Самарской области, важнейшее производство для нашего региона. Поздравляю компанию "Нестле" и весь ее трудовой коллектив с успешной реализацией проекта. Обновленная производственная линия позволит повысить производительность труда, качество условий работы людей, экономические показатели компании и потенциал Самарской области по экспорту продукции", – цитирует Азарова пресс-служба.
По информации облправительства, за последние 25 лет объем инвестиций "Нестле" в развитие фабрики в Самарской области превысил 330 миллионов долларов США, руководство компании намерено и дальше реализовать инвестиционные проекты в регионе.
"Мы благодарны за поддержку со стороны региона и губернатора. Такое отношение – залог дальнейшего тесного сотрудничества. Уверен, это далеко не последний наш проект в Самаре", – приводит слова Роллана пресс-служба.
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Кроме того, по данным облправительства, постоянная модернизация оборудования в том числе способствует снижению уровня влияния на окружающую среду. В частности, за последние годы повышена энергоэффективность фабрики и уровень экономии воды, снижен объем выбросов СО2. За последние 10 лет самарскому филиалу "Нестле" удалось снизить объем выбросов парниковых газов на 33,6%, а объем потребляемой воды на 72%. Сегодня 98% всего объема упаковки продукции, производимой в Самаре, пригодно для переработки.
"Нестле" – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, которая ведет бизнес в 186 странах мира. Филиал "Нестле" в Самаре – одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика, на которой работает около 1000 человек, производит свыше 100 наименований продукции известных российских торговых марок и международных брендов.
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