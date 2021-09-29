https://ria.ru/20210929/nestle-1752353062.html

Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле"

Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле" - РИА Новости, 29.09.2021

Самарский губернатор дал старт работе обновленной линии на фабрике "Нестле"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике "Нестле", сообщила... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:58

2021-09-29T16:58

2021-09-29T16:58

экономика

технологии

сша

nestle s.a.

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике "Нестле", сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня, 29 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и глава компании "Нестле" в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан дали старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике в Самаре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, "Нестле Россия" инвестировала в модернизацию производственных мощностей 1,5 миллиарда рублей, проект реализован в рамках сотрудничества компании и правительства Самарской области.По информации облправительства, за последние 25 лет объем инвестиций "Нестле" в развитие фабрики в Самарской области превысил 330 миллионов долларов США, руководство компании намерено и дальше реализовать инвестиционные проекты в регионе."Мы благодарны за поддержку со стороны региона и губернатора. Такое отношение – залог дальнейшего тесного сотрудничества. Уверен, это далеко не последний наш проект в Самаре", – приводит слова Роллана пресс-служба.Кроме того, по данным облправительства, постоянная модернизация оборудования в том числе способствует снижению уровня влияния на окружающую среду. В частности, за последние годы повышена энергоэффективность фабрики и уровень экономии воды, снижен объем выбросов СО2. За последние 10 лет самарскому филиалу "Нестле" удалось снизить объем выбросов парниковых газов на 33,6%, а объем потребляемой воды на 72%. Сегодня 98% всего объема упаковки продукции, производимой в Самаре, пригодно для переработки."Нестле" – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, которая ведет бизнес в 186 странах мира. Филиал "Нестле" в Самаре – одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика, на которой работает около 1000 человек, производит свыше 100 наименований продукции известных российских торговых марок и международных брендов.

https://ria.ru/20210925/festival-1751765002.html

https://ria.ru/20210916/wildberries-1750364169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/samara-1750559144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сша, nestle s.a., самарская область, дмитрий азаров, россия