https://ria.ru/20210929/musulmane-1752210064.html

"Доходит до драки!" Миллионы мусульман столкнулись с нерешаемой проблемой

"Доходит до драки!" Миллионы мусульман столкнулись с нерешаемой проблемой - РИА Новости, 29.09.2021

"Доходит до драки!" Миллионы мусульман столкнулись с нерешаемой проблемой

Среди российских последователей ислама скандал: лидер кавказских верующих Исмаил Бердиев обвинил главу Духовного управления мусульман России (ДУМ) Равиля... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:00

2021-09-29T08:00

2021-09-29T12:23

религия

справки

москва

равиль гайнутдин

русская православная церковь

игорь баринов

исмаил бердиев

дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732081172_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_0638b3f182a6ffba9e3e2008e781579d.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Среди российских последователей ислама скандал: лидер кавказских верующих Исмаил Бердиев обвинил главу Духовного управления мусульман России (ДУМ) Равиля Гайнутдина в "нарушении юрисдикции" и создании "параллельных псевдоструктур". Спор обнажил давнюю проблему единоверцев, которые разобщены уже более 30 лет. О том, что мешает им объединиться, — в материале РИА Новости.Спор за лидерствоКонфликт разгорелся из-за молельных домов в Краснодарском крае. Большинство мечетей региона входят в состав Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), который возглавляет муфтий Исмаил Бердиев. Однако в последнее время там все активнее действуют общины ДУМ. Что, по словам Бердиева, "дестабилизирует ситуацию" и приводит к ссорам."Призываем ДУМ России и ее руководителей перестать создавать альтернативные псевдомуфтияты и направить усилия на реальную работу, полезную для страны. К сожалению, как показывает практика, самоцелью ДУМ стало увеличение количества так называемых своих организаций в регионах без должного внимания работе и качеству уже действующих", — говорится в обращении Бердиева к единоверцам.Само письмо, наверное, понятно только сведущим. Но муфтий Бердиев пояснил РИА Новости его суть: в ДУМ "хотят создать видимость, что в России есть только одно центральное духовное управление мусульман — в Москве и все ему подчиняются". По его словам, это раздражает кавказских собратьев, у которых собственный центр — КЦМСК.В структуре Гайнутдина заявляют другое: они руководствуются уставом религиозной организации, который позволяет действовать в любом регионе страны. Более того, отметили в ДУМ, каждая мечеть сама решает, с каким муфтиятом ей быть.По сути, принадлежность конкретной общины к той или иной централизованной организации выступает маркером легитимности: из "центра" имамов проверяют на знание исламского вероучения, решают конфликты между духовенством и прихожанами, а также помогают материально.Кроме того, каждый муфтият издает фетвы — богословские заключения по тем или иным вопросам. Например, весной по общинам разослали документ об отношении к вакцинам против коронавируса.Но единой резолюции по этому вопросу не было: ДУМ принял свою, а, например, Духовное управление мусульман Татарстана (одна из крупнейших структур в стране) — свою. От этого многие верующие пришли в замешательство: кому же доверять?Давняя проблемаВ России ислам по числу последователей занимает второе место после православия. По разным оценкам, мусульман — от 15 до 25 миллионов. При этом их община — самая быстрорастущая за счет высокой рождаемости и притока мигрантов.Но нет у мусульман единой организации, подобной РПЦ. Сейчас в стране более 80 муфтиятов. Это беспокоит и светские власти. Так, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов еще в 2016-м заявлял, что слишком большое количество муфтиятов играет на руку экстремистам: без должного надзора со стороны легитимного духовенства им легче распространять свои идеи.А исламские лидеры при этом не всегда даже могут договориться, как бороться с радикалами. Например, в августе 2016-го несколько авторитетных муфтиев приняли фетву, называющую ваххабитов "неистинными мусульманами". Другие видные исламские деятели отказались подписывать документ, и он в итоге так и не стал обязательным для всех.Не получается и объединиться. За год до "грозненской фетвы" ведущие федеральные муфтияты — ДУМ России во главе с Гайнутдином и Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) задумали слиться. Последнее в годы СССР было единственной "всесоюзной структурой". Но в начале 1990-х из-за внутренних конфликтов от нее начали откалываться общины.В 1994-м появляется возглавляемое Гайнутдином Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона (впоследствии переименованное в ДУМ России), взявшее под крыло часть несогласных. К нулевым количество самостоятельных центров было уже трудно сосчитать: они то объединялись, то еще больше дробились. Наиболее ярко это показывает состав Межрелигиозного совета страны, где от ислама целых четыре представителя.Слияние ДУМ и ЦДУМ в 2015-м могло бы положить конец раздробленности. Однако дальше слов не пошло. А осенью 2016-го появилась еще одна структура общефедерального масштаба — Духовное собрание мусульман России (ДСМР).С тех пор число муфтиятов только росло: общины все так же активно "блуждают" по юрисдикциям."Нам известно о давлении, которое оказывают на наших представителей на местах: шантаж с целью оторвать, отлучить наши организации от Духовного управления мусульман России. Доходит даже до избиения председателей общин, которые не изменили присяге!" — возмущается Равиль Гайнутдин.Чаще всего конфликтуют из-за какого-либо спорного решения "центра": на этой почве, например, в конце прошлого года из состава ЦДУМ вышли мордовские общины. А бывает, ссорятся из-за мечетей. Их у общефедеральных ДУМ, ЦДУМ и ДСМР не так уж много: более одной тысячи, 1400 и несколько сотен соответственно. Лидируют региональные муфтияты — дагестанский (более трех тысяч) и татарстанский (более полутора). Всего же в России свыше восьми тысяч молельных домов."С кем вести дела?"Российские мусульмане утверждают, что восемь тысяч молелен на два десятка миллионов верующих — крайне мало. И просят власти выделить землю.Однако нередко чиновники попросту не понимают, какая именно организация представляет интересы верующих. Так, например, было в Екатеринбурге, где мечеть не могут построить с 2006-го. По словам исламоведа Ахмета Ярлыкапова, в городе действовало шесть параллельных друг другу муфтиятов."Региональные власти зачастую не знают, с кем вести дела, — говорит эксперт. — Им ведь куда проще, если бы верующих представляла одна структура".Эта же проблема обнажилась при обсуждении проекта главной мечети Вооруженных сил России. Мусульманские лидеры не разработали общий план здания и даже не договорились, где будет стоять молельня.Лишь одно решениеКорень проблемы Ярлыкапов видит в особенностях ислама: "Он ведь отличается от того же православия, где есть одна Церковь. В мусульманской религии нет священников, поэтому нет и вопроса о том, кто должен главенствовать над всеми".Тем самым, отмечает специалист, каждая отдельная община самостоятельно назначает лидера и решает, к какому муфтияту примкнуть. Тот же "представляет собой общественную организацию", а не четко выстроенную иерархическую структуру, как РПЦ."Поэтому у проблемы единственное решение — помощь государства, которому ничего не стоит объединить всех. Ведь муфтияты искусственно создавали и в Российской Империи, и в Советском Союзе", — говорит Ярлыкапов.Однако и тогда, продолжает он, "власти понимали, что в такой огромной и разнообразной стране невозможно управлять верующими из единого центра". Поэтому даже в советские годы, к примеру, среднеазиатские мусульмане имели свой муфтият. Без этого принудительная централизация ничего не даст, а только усугубит противоречия в умме.Поэтому, считает эксперт, прежде всего необходимо желание самих мусульман. А его пока нет.

https://ria.ru/20210928/otvet-1752207168.html

москва

дума

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, москва, равиль гайнутдин, русская православная церковь, игорь баринов, исмаил бердиев, дума, россия, аналитика - религия и мировоззрение