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Мурманская область
https://ria.ru/20210929/murmansk-1752330107.html
Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти
Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти - РИА Новости, 29.09.2021
Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти
Многолетнее международное сотрудничество и побратимские связи помогают Мурманску развиваться, власти рассчитывают на продолжение побратимских отношений с... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:18
2021-09-29T15:18
мурманская область
общество
тромсе
мурманская область
норвегия
финляндия
мурманск
евгений никора
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МУРМАНСК, 29 сен - РИА Новости. Многолетнее международное сотрудничество и побратимские связи помогают Мурманску развиваться, власти рассчитывают на продолжение побратимских отношений с городами по всему миру, несмотря на пандемию, сообщила пресс-служба мэрии города.Глава муниципального образования Мурманска Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Города-побратимы города Мурманска". Это торжественное мероприятие приурочено к юбилейной дате – 105-летию со дня образования заполярной столицы."Побратимские связи городов очень важны. Это взаимодействие, которое способствует развитию многих сфер деятельности, а также полезный обмен опытом и взаимопомощь", - сказал Бедошеев и добавил, что власти города получили множество поздравительных писем и видеообращений от побратимов столицы Заполярья."Такое внимание со стороны наших зарубежных друзей в очередной раз подчеркивает желание сотрудничать и совместно работать. Многие наши планы по причине пандемии коронавируса пока отложены. Но как только этот недуг минует, мы обязательно возобновим работу с ними", - добавил Белошеев.По словам Никоры, история побратимских связей города Мурманска длится более полувека. Почти 60 лет прошло с момента появления у столицы Заполярья первого города-побратима. Это был финский Рованиеми. Дружба городов началась еще в 1962 году,"Практика дружественных взаимоотношений всегда помогала и помогает развиваться Мурманску. Мы продолжаем их укреплять и находить новые точки соприкосновения, несмотря на сложности, связанные с коронавирусом", - пояснил глава администрации."Мурманск всегда открыт для развития сотрудничества с любым из городов мира. Нам с рождения свойственен интернационализм, так как Мурманск в первую очередь – это город-порт", – рассказал Андрей Сысоев. Он добавил, что сейчас непростые времена, когда все обязаны действовать, руководствуясь мерами безопасности, с целью не допустить распространения коронавируса. "Но я уверен, что наше сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что", - подчеркнул Сысоев.Всего у Мурманска насчитывается 11 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Тромсе (Норвегия), Щецин (Польша), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай).
https://ria.ru/20210924/murmansk-1751576254.html
https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html
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общество, тромсе, мурманская область, норвегия, финляндия, мурманск, евгений никора
15:18 29.09.2021
 
Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти

Власти: международное сотрудничество и побратимские связи помогают Мурманску развиваться

© РИА Новости / Евгений БиятовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 сен - РИА Новости. Многолетнее международное сотрудничество и побратимские связи помогают Мурманску развиваться, власти рассчитывают на продолжение побратимских отношений с городами по всему миру, несмотря на пандемию, сообщила пресс-служба мэрии города.
Глава муниципального образования Мурманска Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Города-побратимы города Мурманска". Это торжественное мероприятие приурочено к юбилейной дате – 105-летию со дня образования заполярной столицы.
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"Побратимские связи городов очень важны. Это взаимодействие, которое способствует развитию многих сфер деятельности, а также полезный обмен опытом и взаимопомощь", - сказал Бедошеев и добавил, что власти города получили множество поздравительных писем и видеообращений от побратимов столицы Заполярья.
"Такое внимание со стороны наших зарубежных друзей в очередной раз подчеркивает желание сотрудничать и совместно работать. Многие наши планы по причине пандемии коронавируса пока отложены. Но как только этот недуг минует, мы обязательно возобновим работу с ними", - добавил Белошеев.
По словам Никоры, история побратимских связей города Мурманска длится более полувека. Почти 60 лет прошло с момента появления у столицы Заполярья первого города-побратима. Это был финский Рованиеми. Дружба городов началась еще в 1962 году,
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"Практика дружественных взаимоотношений всегда помогала и помогает развиваться Мурманску. Мы продолжаем их укреплять и находить новые точки соприкосновения, несмотря на сложности, связанные с коронавирусом", - пояснил глава администрации.
"Мурманск всегда открыт для развития сотрудничества с любым из городов мира. Нам с рождения свойственен интернационализм, так как Мурманск в первую очередь – это город-порт", – рассказал Андрей Сысоев. Он добавил, что сейчас непростые времена, когда все обязаны действовать, руководствуясь мерами безопасности, с целью не допустить распространения коронавируса. "Но я уверен, что наше сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что", - подчеркнул Сысоев.
Всего у Мурманска насчитывается 11 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Тромсе (Норвегия), Щецин (Польша), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай).
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Мурманская областьОбществоТромсеМурманская областьНорвегияФинляндияМурманскЕвгений Никора
 
 
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