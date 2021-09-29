https://ria.ru/20210929/murmansk-1752330107.html

Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти

Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти - РИА Новости, 29.09.2021

Международные связи помогают Мурманску развиваться, заявили власти

Многолетнее международное сотрудничество и побратимские связи помогают Мурманску развиваться, власти рассчитывают на продолжение побратимских отношений с... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:18

2021-09-29T15:18

2021-09-29T15:18

мурманская область

общество

тромсе

мурманская область

норвегия

финляндия

мурманск

евгений никора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1becb15b169dc645f03e5c7c1ccdc816.jpg

МУРМАНСК, 29 сен - РИА Новости. Многолетнее международное сотрудничество и побратимские связи помогают Мурманску развиваться, власти рассчитывают на продолжение побратимских отношений с городами по всему миру, несмотря на пандемию, сообщила пресс-служба мэрии города.Глава муниципального образования Мурманска Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Города-побратимы города Мурманска". Это торжественное мероприятие приурочено к юбилейной дате – 105-летию со дня образования заполярной столицы."Побратимские связи городов очень важны. Это взаимодействие, которое способствует развитию многих сфер деятельности, а также полезный обмен опытом и взаимопомощь", - сказал Бедошеев и добавил, что власти города получили множество поздравительных писем и видеообращений от побратимов столицы Заполярья."Такое внимание со стороны наших зарубежных друзей в очередной раз подчеркивает желание сотрудничать и совместно работать. Многие наши планы по причине пандемии коронавируса пока отложены. Но как только этот недуг минует, мы обязательно возобновим работу с ними", - добавил Белошеев.По словам Никоры, история побратимских связей города Мурманска длится более полувека. Почти 60 лет прошло с момента появления у столицы Заполярья первого города-побратима. Это был финский Рованиеми. Дружба городов началась еще в 1962 году,"Практика дружественных взаимоотношений всегда помогала и помогает развиваться Мурманску. Мы продолжаем их укреплять и находить новые точки соприкосновения, несмотря на сложности, связанные с коронавирусом", - пояснил глава администрации."Мурманск всегда открыт для развития сотрудничества с любым из городов мира. Нам с рождения свойственен интернационализм, так как Мурманск в первую очередь – это город-порт", – рассказал Андрей Сысоев. Он добавил, что сейчас непростые времена, когда все обязаны действовать, руководствуясь мерами безопасности, с целью не допустить распространения коронавируса. "Но я уверен, что наше сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что", - подчеркнул Сысоев.Всего у Мурманска насчитывается 11 городов побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Тромсе (Норвегия), Щецин (Польша), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай).

https://ria.ru/20210924/murmansk-1751576254.html

https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html

https://ria.ru/20210916/port-1750367947.html

тромсе

мурманская область

норвегия

финляндия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тромсе, мурманская область, норвегия, финляндия, мурманск, евгений никора