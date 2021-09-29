https://ria.ru/20210929/mironov-1752323831.html

Миронов возглавит фракцию "СР — За правду" в Госдуме

Миронов возглавит фракцию "СР — За правду" в Госдуме - РИА Новости, 29.09.2021

Миронов возглавит фракцию "СР — За правду" в Госдуме

Решением фракции "Справедливая Россия - За правду" ее руководителем в Госдуме VIII созыва станет Сергей Миронов, первыми заместителями избраны Олег Нилов и... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:53

2021-09-29T14:53

2021-09-29T16:56

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

сергей миронов

олег нилов

геннадий семигин

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Решением фракции "Справедливая Россия - За правду" ее руководителем в Госдуме VIII созыва станет Сергей Миронов, первыми заместителями избраны Олег Нилов и Геннадий Семигин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции."Прошло первое заседание фракции "Справедливая Россия - За правду". Решением фракции руководителем стал Сергей Миронов", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, первыми заместителями руководителя фракции стали Олег Нилов и Геннадий Семигин. Также заместителями руководителя были избраны Елена Драпеко, Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Андрей Кузнецов, Анатолий Лисицын и Алексей Чепа.Помимо этого, фракция утвердила кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера. Формирование комитетов, по данным пресс-службы, еще не завершилось. "А вопрос о позициях председателей, первых заместителей и заместителей комитетов не обсуждался еще фракцией", - добавили во фракции.До этого Миронов заявлял, что "Справедливая Россия - За правду" планирует выдвинуть на пост вице-спикера Госдумы кандидатуру Семигина. При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе фракции, ему будет предложено возглавить один из комитетов нижней палаты парламента.Ранее Бабаков был членом ЦК партии "За правду", вошедшей в состав объединенной партии "Справедливая Россия - За правду", в федеральную часть списка которой он входил на выборах в Госдуму VIII созыва. Также в настоящее время Бабаков - сенатор, член комитета Совфеда по международным делам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210924/prilepin-1751671860.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750982406.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, сергей миронов, олег нилов, геннадий семигин, партия "справедливая россия - за правду"