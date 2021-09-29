14:53 29.09.2021 (обновлено: 16:56 29.09.2021)
Миронов возглавит фракцию "СР — За правду" в Госдуме
Депутаты от "СР — За правду" избрали Миронова главой фракции в Госдуме нового созыва
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Решением фракции "Справедливая Россия - За правду" ее руководителем в Госдуме VIII созыва станет Сергей Миронов, первыми заместителями избраны Олег Нилов и Геннадий Семигин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
"Прошло первое заседание фракции "Справедливая Россия - За правду". Решением фракции руководителем стал Сергей Миронов", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, первыми заместителями руководителя фракции стали Олег Нилов и Геннадий Семигин. Также заместителями руководителя были избраны Елена Драпеко, Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Андрей Кузнецов, Анатолий Лисицын и Алексей Чепа.
Помимо этого, фракция утвердила кандидатуру Александра Бабакова на должность вице-спикера. Формирование комитетов, по данным пресс-службы, еще не завершилось. "А вопрос о позициях председателей, первых заместителей и заместителей комитетов не обсуждался еще фракцией", - добавили во фракции.
До этого Миронов заявлял, что "Справедливая Россия - За правду" планирует выдвинуть на пост вице-спикера Госдумы кандидатуру Семигина. При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе фракции, ему будет предложено возглавить один из комитетов нижней палаты парламента.
Ранее Бабаков был членом ЦК партии "За правду", вошедшей в состав объединенной партии "Справедливая Россия - За правду", в федеральную часть списка которой он входил на выборах в Госдуму VIII созыва. Также в настоящее время Бабаков - сенатор, член комитета Совфеда по международным делам.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
19 сентября, 21:19ИнфографикаИтоги выборов в Госдуму — 2021