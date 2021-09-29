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Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма
Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма - РИА Новости, 29.09.2021
Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку, временно исполнять обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:23
2021-09-29T16:30
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку, временно исполнять обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кандидатура Скорупского будет подана на согласование в министерство здравоохранения Российской Федерации, добавил он.Остапенко возглавил министерство в октябре 2020 года, до этого 4 года работал главврачом ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко".На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кроме них, в отставку подал министр транспорта региона Евгений Исаков.
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республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик)
16:23 29.09.2021 (обновлено: 16:30 29.09.2021)
 
Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма

Министр здравоохранения Крыма Остапенко ушел в отставку

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку, временно исполнять обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Кандидатура Скорупского будет подана на согласование в министерство здравоохранения Российской Федерации, добавил он.
Остапенко возглавил министерство в октябре 2020 года, до этого 4 года работал главврачом ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко".
На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кроме них, в отставку подал министр транспорта региона Евгений Исаков.
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