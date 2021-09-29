https://ria.ru/20210929/ministr-1752344205.html

Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма

Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма - РИА Новости, 29.09.2021

Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку, временно исполнять обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:23

2021-09-29T16:23

2021-09-29T16:30

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку, временно исполнять обязанности министра будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кандидатура Скорупского будет подана на согласование в министерство здравоохранения Российской Федерации, добавил он.Остапенко возглавил министерство в октябре 2020 года, до этого 4 года работал главврачом ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко".На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кроме них, в отставку подал министр транспорта региона Евгений Исаков.

https://ria.ru/20210929/krym-1752294241.html

республика крым

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2021

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республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик)