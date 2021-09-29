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Любимов призвал рязанские предприятия следить за контролем воздуха
Любимов призвал рязанские предприятия следить за контролем воздуха - РИА Новости, 29.09.2021
Любимов призвал рязанские предприятия следить за контролем воздуха
Рязанские предприятия должны быть оснащены системами автоматического контроля выбросов в атмосферу, что позволит региону сделать шаг к решению экологической... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:43
2021-09-29T22:43
2021-09-29T22:44
общество
рязанская область
рязань
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Рязанские предприятия должны быть оснащены системами автоматического контроля выбросов в атмосферу, что позволит региону сделать шаг к решению экологической проблемы, заявил губернатор Николай Любимов по случаю заседания межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию региона.В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с качеством атмосферного воздуха. По словам начальника отдела государственного экологического надзора по Рязанской области Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Натальи Морозовой, по указанию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с 6 июля в течение двух недель в Рязани работала передвижная экологическая лаборатория. Она проводила замеры на границе санитарно-защитных зон наиболее крупных промышленных предприятий. Были выявлены определенные превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По согласованию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой были проведены внеплановые выездные проверки, в частности, ООО "Завод Техно"."По итогам выявлен ряд нарушений, в том числе в области охраны атмосферного воздуха. Предприятию выдано предписание. В отношении виновных лиц возбуждено административное дело. Также недавно проведена внеплановая проверка АО "Русская кожа". Нарушения были выявлены. Административные дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме этого, в настоящее время проводится проверка АО "РНПК". Срок ее окончания – 4 октября", – сказала Морозова.По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирины Акимовой, количество исследуемых проб атмосферного воздуха каждый год увеличивается. С начала года исследовано 3656 проб, из них не отвечали гигиеническим нормативам 37 по содержанию сероводорода и 14 – по содержанию формальдегида.В ходе заседания также речь шла о совершенствовании работы по мониторингу атмосферного воздуха, дальнейших мероприятиях по выявлению источника загрязнений, а также вопросах взаимодействия общественных организаций с органами исполнительной власти.Подводя итоги заседания, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов отметил, что межведомственная комиссия по экологической безопасности и природопользованию с участием представителей общественности сформирована по поручению губернатора Николая Любимова."Комиссия создана для того, чтобы иметь полный спектр мнений от всех институтов, которые могут влиять на экологическую ситуацию в регионе. По поручению губернатора мы ведем работу в тесном взаимодействии с федеральными надзорными структурами. Сегодня мы видим, что массовые и глубокие проверки предприятий федерального и регионального надзора запущены. Есть доказанные факты нарушений. Они передаются в суд для принятия мер реагирования. Итогом работы нашей комиссии станет улучшение экологической ситуации в регионе. Для этого мы будем выходить на федеральный уровень с предложениями о внесении изменений в законодательство в части экологии", – сказал Филиппов.По его словам, по поручению губернатора в регионе также проводится работа по развитию мониторинговой системы состояния атмосферного воздуха, установке для этого датчиков на промышленных предприятиях региона. Ранее по итогам прямой линии с жителями области Николай Любимов подчеркнул, что президентом РФ поставлена задача по совершенствованию методологии измерения и учета показателей выбросов в атмосферный воздух."Предприятия должны быть оснащены системами автоматического контроля, то есть датчиками, которые фиксируют выбросы, а полученная информация передается в контролирующие органы. Новая система контроля позволит сделать нашу работу гораздо более эффективной, а, следовательно, существенно шагнуть вперед в решении этого сложного вопроса", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20210915/ryazan-1750201361.html
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общество, рязанская область, рязань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
22:43 29.09.2021 (обновлено: 22:44 29.09.2021)
Любимов призвал рязанские предприятия следить за контролем воздуха
Губернатор Любимов: рязанские предприятия должны иметь системы контроля воздуха
РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости.
Рязанские предприятия должны быть оснащены системами автоматического контроля выбросов в атмосферу, что позволит региону сделать шаг к решению экологической проблемы, заявил губернатор Николай Любимов
по случаю заседания межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию региона.
В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с качеством атмосферного воздуха. По словам начальника отдела государственного экологического надзора по Рязанской области
Приокского межрегионального управления Росприроднадзора
Натальи Морозовой, по указанию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с 6 июля в течение двух недель в Рязани
работала передвижная экологическая лаборатория. Она проводила замеры на границе санитарно-защитных зон наиболее крупных промышленных предприятий. Были выявлены определенные превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По согласованию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой были проведены внеплановые выездные проверки, в частности, ООО "Завод Техно".
"По итогам выявлен ряд нарушений, в том числе в области охраны атмосферного воздуха. Предприятию выдано предписание. В отношении виновных лиц возбуждено административное дело. Также недавно проведена внеплановая проверка АО "Русская кожа". Нарушения были выявлены. Административные дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме этого, в настоящее время проводится проверка АО "РНПК". Срок ее окончания – 4 октября", – сказала Морозова.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора
по Рязанской области Ирины Акимовой
, количество исследуемых проб атмосферного воздуха каждый год увеличивается. С начала года исследовано 3656 проб, из них не отвечали гигиеническим нормативам 37 по содержанию сероводорода и 14 – по содержанию формальдегида.
В ходе заседания также речь шла о совершенствовании работы по мониторингу атмосферного воздуха, дальнейших мероприятиях по выявлению источника загрязнений, а также вопросах взаимодействия общественных организаций с органами исполнительной власти.
Подводя итоги заседания, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов отметил, что межведомственная комиссия по экологической безопасности и природопользованию с участием представителей общественности сформирована по поручению губернатора Николая Любимова.
"Комиссия создана для того, чтобы иметь полный спектр мнений от всех институтов, которые могут влиять на экологическую ситуацию в регионе. По поручению губернатора мы ведем работу в тесном взаимодействии с федеральными надзорными структурами. Сегодня мы видим, что массовые и глубокие проверки предприятий федерального и регионального надзора запущены. Есть доказанные факты нарушений. Они передаются в суд для принятия мер реагирования. Итогом работы нашей комиссии станет улучшение экологической ситуации в регионе. Для этого мы будем выходить на федеральный уровень с предложениями о внесении изменений в законодательство в части экологии", – сказал Филиппов
.
По его словам, по поручению губернатора в регионе также проводится работа по развитию мониторинговой системы состояния атмосферного воздуха, установке для этого датчиков на промышленных предприятиях региона. Ранее по итогам прямой линии с жителями области Николай Любимов подчеркнул, что президентом РФ поставлена задача по совершенствованию методологии измерения и учета показателей выбросов в атмосферный воздух.
"Предприятия должны быть оснащены системами автоматического контроля, то есть датчиками, которые фиксируют выбросы, а полученная информация передается в контролирующие органы. Новая система контроля позволит сделать нашу работу гораздо более эффективной, а, следовательно, существенно шагнуть вперед в решении этого сложного вопроса", – отметил губернатор.