https://ria.ru/20210929/lider-1752315756.html

Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021

Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 - РИА Новости, 29.09.2021

Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021

Начальник управления закупок финансового департамента ВТБ Илья Веткин вошел в число 48 финалистов независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 и был... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:35

2021-09-29T14:35

2021-09-29T14:35

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Начальник управления закупок финансового департамента ВТБ Илья Веткин вошел в число 48 финалистов независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 и был признан лидером в номинации "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов", сообщает пресс-служба банка.Рейтинг проводится ежегодно и представляет собой агрегированную оценку участников экспертной группы профессиональной репутации специалистов, осуществляющих закупочные процедуры в крупных компаниях. На первом этапе рейтинга экспертная группа, которая включает действующих директоров по закупкам крупных российских компаний, выдвигает номинантов, а на втором этапе выдвинутые экспертами номинанты оценивают профессиональную репутацию друг друга по десятибалльной шкале.Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) следит за строгим соблюдением процедуры голосования, верифицирует полученные в рамках рейтинга данные, а также подводит его итоги. Основная задача агентства – максимально точно донести консолидированное мнение профессионалов закупочной отрасли.

https://ria.ru/20210903/bank-1748546172.html

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2021

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новости компаний - экономика, втб