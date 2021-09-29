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Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021
Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 - РИА Новости, 29.09.2021
Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021
Начальник управления закупок финансового департамента ВТБ Илья Веткин вошел в число 48 финалистов независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 и был... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:35
2021-09-29T14:35
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Начальник управления закупок финансового департамента ВТБ Илья Веткин вошел в число 48 финалистов независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 и был признан лидером в номинации "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов", сообщает пресс-служба банка.Рейтинг проводится ежегодно и представляет собой агрегированную оценку участников экспертной группы профессиональной репутации специалистов, осуществляющих закупочные процедуры в крупных компаниях. На первом этапе рейтинга экспертная группа, которая включает действующих директоров по закупкам крупных российских компаний, выдвигает номинантов, а на втором этапе выдвинутые экспертами номинанты оценивают профессиональную репутацию друг друга по десятибалльной шкале.Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) следит за строгим соблюдением процедуры голосования, верифицирует полученные в рамках рейтинга данные, а также подводит его итоги. Основная задача агентства – максимально точно донести консолидированное мнение профессионалов закупочной отрасли.
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новости компаний - экономика, втб
14:35 29.09.2021
 

Представитель ВТБ – среди лидеров рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Начальник управления закупок финансового департамента ВТБ Илья Веткин вошел в число 48 финалистов независимого рейтинга директоров по закупкам RAEX 2021 и был признан лидером в номинации "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов", сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг проводится ежегодно и представляет собой агрегированную оценку участников экспертной группы профессиональной репутации специалистов, осуществляющих закупочные процедуры в крупных компаниях. На первом этапе рейтинга экспертная группа, которая включает действующих директоров по закупкам крупных российских компаний, выдвигает номинантов, а на втором этапе выдвинутые экспертами номинанты оценивают профессиональную репутацию друг друга по десятибалльной шкале.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) следит за строгим соблюдением процедуры голосования, верифицирует полученные в рамках рейтинга данные, а также подводит его итоги. Основная задача агентства – максимально точно донести консолидированное мнение профессионалов закупочной отрасли.
"Грамотно организованная закупочная деятельность – один из драйверов максимизации прибыли любой компании. Поэтому мы уделяем большое внимание вопросам оптимизации в этой сфере, что позволяет нам повышать прозрачность системы закупок и управлять расходами более эффективно. Я поздравляю моего коллегу с победой в номинации "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов" – это лучшее подтверждение тому, что закупочная политика банка ВТБ является одной из лучших на рынке", - сказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя итоги рейтинга.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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