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Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников - РИА Новости, 29.09.2021
Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для чиновников из Белоруссии в связи с кризисом на границах с Евросоюзом, говорится в распространенном по итогам РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:17
2021-09-29T13:24
еврокомиссия
в мире
белоруссия
латвия
евросоюз
александр лукашенко
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для чиновников из Белоруссии в связи с кризисом на границах с Евросоюзом, говорится в распространенном по итогам заседания коллегии еврокомиссаров пресс-релизе."Сегодня Еврокомиссия предлагает приостановить действие некоторых положений Соглашения по облегчению визового режима с Белоруссией. Это решение принято в связи с попыткой белорусского режима дестабилизировать ЕС и его государства-члены путем содействия нелегальной миграции, преследуя политические цели, а также в связи с ее решением от 28 июня 2021 года приостановить соглашение о реадмиссии с ЕС", - указывается в документе.Ранее комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон не исключила, что ЕС может ввести визовые санкции против белорусских чиновников из-за ситуации на границе с Белоруссией. По ее словам, происходящее на границе связано с уже принятыми санкциями против руководства Белоруссии, но ЕС готов принимать новые ограничительные меры.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Совет ЕС 27 мая 2020 года утвердил соглашения с Белоруссией по облегчению визового режима и реадмиссии лиц, пребывающих на территории ЕС и Белоруссии без разрешения. Белоруссия завершила внутренние процедуры по ратификации документов в апреле того же года. Консультации по проектам соглашений Минск и Брюссель проводили с 2014 года. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2020 года.
https://ria.ru/20210927/bezhentsy-1752037670.html
https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html
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еврокомиссия, в мире, белоруссия, латвия, евросоюз, александр лукашенко
13:17 29.09.2021 (обновлено: 13:24 29.09.2021)
 
Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников

ЕК предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников из-за кризиса на границах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для чиновников из Белоруссии в связи с кризисом на границах с Евросоюзом, говорится в распространенном по итогам заседания коллегии еврокомиссаров пресс-релизе.
"Сегодня Еврокомиссия предлагает приостановить действие некоторых положений Соглашения по облегчению визового режима с Белоруссией. Это решение принято в связи с попыткой белорусского режима дестабилизировать ЕС и его государства-члены путем содействия нелегальной миграции, преследуя политические цели, а также в связи с ее решением от 28 июня 2021 года приостановить соглашение о реадмиссии с ЕС", - указывается в документе.
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Ранее комиссар Европейской комиссии по внутренним вопросам Илва Йохансон не исключила, что ЕС может ввести визовые санкции против белорусских чиновников из-за ситуации на границе с Белоруссией. По ее словам, происходящее на границе связано с уже принятыми санкциями против руководства Белоруссии, но ЕС готов принимать новые ограничительные меры.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Совет ЕС 27 мая 2020 года утвердил соглашения с Белоруссией по облегчению визового режима и реадмиссии лиц, пребывающих на территории ЕС и Белоруссии без разрешения. Белоруссия завершила внутренние процедуры по ратификации документов в апреле того же года. Консультации по проектам соглашений Минск и Брюссель проводили с 2014 года. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2020 года.
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