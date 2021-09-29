https://ria.ru/20210929/lager-1752263358.html

Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран

Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран - РИА Новости, 29.09.2021

Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран

Первый международный молодежный лагерь "Россия - Организация исламского сотрудничества", для участия в котором собрались молодые люди из России и еще 18 стран,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:27

2021-09-29T10:27

2021-09-29T10:27

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

тунис (страна)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/28/1533552822_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f841fb10cece3a55740be77f8d6864d.jpg

КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Первый международный молодежный лагерь "Россия - Организация исламского сотрудничества", для участия в котором собрались молодые люди из России и еще 18 стран, открылся в Казани, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана."Международный лагерь объединил молодежь из России и 18 стран - для участия прибыли 100 молодых людей из Азербайджана, Албании, Пакистана, Индонезии, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ливана, Мавритании, Туниса, Индонезии, Йемена, Ирака, Афганистана, Колумбии, Боснии и Герцеговины. На протяжении недели участники сформируют единое видение взаимодействия и обозначат практические решения задач, актуальных для международного сотрудничества", - говорится в сообщении.Работа лагеря будет идти по четырем направлениям: волонтерство, предпринимательство, образование и культура. Общая программа посвящена развитию навыков проектного менеджмента и проходит в два этапа: участники уже прошли обучение в режиме онлайн и прибыли для работы в очном формате. В частности, запланированы мастер-классы по проектному менеджменту, маркетингу и продвижению, искусству презентации и другие.Одним из результатов лагеря, как ожидается, станет запуск процесса формирования молодежных проектных офисов по линии международного сотрудничества Россия – ОИС в зарубежных странах. В рамках проекта будет проведена организационная работа по подготовке к их открытию. Вся деятельность будет идти под экспертным патронажем представителей молодежного форума исламского сотрудничества (Турция), представителей дипломатических ведомств МИД России, IT-специалистов, бизнесменов и общественных деятелей.Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, проведение в Казани первого международного молодежного лагеря "Россия – ОИС" станет еще одним значимым шагом к развитию сотрудничества со странами ОИС. "Безусловно, это возможность рассказать зарубежным гостям о нашей республике, обсудить совместные инициативы, которые положительно скажутся на интересе к Татарстану со стороны молодёжи из мусульманских стран", - сказал он.По словам президента молодежного форума ОИС Тахи Айхана, мероприятие станет уникальной возможностью для обмена опытом, обсуждения общих проблем и поиска практических решений гуманитарных кризисов и стихийных бедствий в географии ОИС и за ее пределами.Мероприятие реализуется в рамках деятельности федерального проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия – ОИС" при поддержке министерства по делам молодежи Татарстана, Федерального агентства по делам молодежи с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html

https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html

https://ria.ru/20210914/obrascheniya-1750063792.html

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

тунис (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), узбекистан, тунис (страна), россия