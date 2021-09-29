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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210929/lager-1752263358.html
Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран
Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран - РИА Новости, 29.09.2021
Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран
Первый международный молодежный лагерь "Россия - Организация исламского сотрудничества", для участия в котором собрались молодые люди из России и еще 18 стран,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:27
2021-09-29T10:27
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
тунис (страна)
россия
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КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Первый международный молодежный лагерь "Россия - Организация исламского сотрудничества", для участия в котором собрались молодые люди из России и еще 18 стран, открылся в Казани, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана."Международный лагерь объединил молодежь из России и 18 стран - для участия прибыли 100 молодых людей из Азербайджана, Албании, Пакистана, Индонезии, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ливана, Мавритании, Туниса, Индонезии, Йемена, Ирака, Афганистана, Колумбии, Боснии и Герцеговины. На протяжении недели участники сформируют единое видение взаимодействия и обозначат практические решения задач, актуальных для международного сотрудничества", - говорится в сообщении.Работа лагеря будет идти по четырем направлениям: волонтерство, предпринимательство, образование и культура. Общая программа посвящена развитию навыков проектного менеджмента и проходит в два этапа: участники уже прошли обучение в режиме онлайн и прибыли для работы в очном формате. В частности, запланированы мастер-классы по проектному менеджменту, маркетингу и продвижению, искусству презентации и другие.Одним из результатов лагеря, как ожидается, станет запуск процесса формирования молодежных проектных офисов по линии международного сотрудничества Россия – ОИС в зарубежных странах. В рамках проекта будет проведена организационная работа по подготовке к их открытию. Вся деятельность будет идти под экспертным патронажем представителей молодежного форума исламского сотрудничества (Турция), представителей дипломатических ведомств МИД России, IT-специалистов, бизнесменов и общественных деятелей.Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, проведение в Казани первого международного молодежного лагеря "Россия – ОИС" станет еще одним значимым шагом к развитию сотрудничества со странами ОИС. "Безусловно, это возможность рассказать зарубежным гостям о нашей республике, обсудить совместные инициативы, которые положительно скажутся на интересе к Татарстану со стороны молодёжи из мусульманских стран", - сказал он.По словам президента молодежного форума ОИС Тахи Айхана, мероприятие станет уникальной возможностью для обмена опытом, обсуждения общих проблем и поиска практических решений гуманитарных кризисов и стихийных бедствий в географии ОИС и за ее пределами.Мероприятие реализуется в рамках деятельности федерального проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия – ОИС" при поддержке министерства по делам молодежи Татарстана, Федерального агентства по делам молодежи с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html
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общество, республика татарстан (татарстан), узбекистан, тунис (страна), россия
10:27 29.09.2021
 
Международный лагерь "Россия — ОИС" собрал молодежь из 19 стран

Международный молодежный лагерь "Россия — ОИС" собрал в Татарстане молодежь из 19 стран

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Первый международный молодежный лагерь "Россия - Организация исламского сотрудничества", для участия в котором собрались молодые люди из России и еще 18 стран, открылся в Казани, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана.
"Международный лагерь объединил молодежь из России и 18 стран - для участия прибыли 100 молодых людей из Азербайджана, Албании, Пакистана, Индонезии, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ливана, Мавритании, Туниса, Индонезии, Йемена, Ирака, Афганистана, Колумбии, Боснии и Герцеговины. На протяжении недели участники сформируют единое видение взаимодействия и обозначат практические решения задач, актуальных для международного сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Работа лагеря будет идти по четырем направлениям: волонтерство, предпринимательство, образование и культура. Общая программа посвящена развитию навыков проектного менеджмента и проходит в два этапа: участники уже прошли обучение в режиме онлайн и прибыли для работы в очном формате. В частности, запланированы мастер-классы по проектному менеджменту, маркетингу и продвижению, искусству презентации и другие.
Одним из результатов лагеря, как ожидается, станет запуск процесса формирования молодежных проектных офисов по линии международного сотрудничества Россия – ОИС в зарубежных странах. В рамках проекта будет проведена организационная работа по подготовке к их открытию. Вся деятельность будет идти под экспертным патронажем представителей молодежного форума исламского сотрудничества (Турция), представителей дипломатических ведомств МИД России, IT-специалистов, бизнесменов и общественных деятелей.
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Как отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, проведение в Казани первого международного молодежного лагеря "Россия – ОИС" станет еще одним значимым шагом к развитию сотрудничества со странами ОИС. "Безусловно, это возможность рассказать зарубежным гостям о нашей республике, обсудить совместные инициативы, которые положительно скажутся на интересе к Татарстану со стороны молодёжи из мусульманских стран", - сказал он.
По словам президента молодежного форума ОИС Тахи Айхана, мероприятие станет уникальной возможностью для обмена опытом, обсуждения общих проблем и поиска практических решений гуманитарных кризисов и стихийных бедствий в географии ОИС и за ее пределами.
Мероприятие реализуется в рамках деятельности федерального проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия – ОИС" при поддержке министерства по делам молодежи Татарстана, Федерального агентства по делам молодежи с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
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