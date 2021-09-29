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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210929/kurs-1752304343.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек - РИА Новости, 29.09.2021
Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 20,03 копейки, до 84,8755 рубля, курс доллара - на 25,25 копейки, до 72,7608 рубля,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:33
2021-09-29T13:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 20,03 копейки, до 84,8755 рубля, курс доллара - на 25,25 копейки, до 72,7608 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 22,9 копейки, составив 78,2124 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:33 29.09.2021 (обновлено: 13:34 29.09.2021)
 
Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек

ЦБ: официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек, до 84,88 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 20,03 копейки, до 84,8755 рубля, курс доллара - на 25,25 копейки, до 72,7608 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 22,9 копейки, составив 78,2124 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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