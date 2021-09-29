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Рубль символически укрепляется к доллару и евро
Рубль символически укрепляется к доллару и евро - РИА Новости, 29.09.2021
Рубль символически укрепляется к доллару и евро
Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:36
2021-09-29T07:36
2021-09-29T07:41
экономика
рубль
доллар
московская биржа
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск символически снизился на восемь копеек — до 72,72 рубля.Курс евро упал на 13 копеек, достигнув 84,97 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 1,51 процента и стал стоить 77,17 доллара за баррель.
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экономика, рубль, доллар, московская биржа
07:36 29.09.2021 (обновлено: 07:41 29.09.2021)
Рубль символически укрепляется к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару на восемь копеек и к евро на 13 копеек