Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/kurs-1752249459.html
Рубль символически укрепляется к доллару и евро
Рубль символически укрепляется к доллару и евро - РИА Новости, 29.09.2021
Рубль символически укрепляется к доллару и евро
Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:36
2021-09-29T07:41
экономика
рубль
доллар
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c65fdae4807cc89cef5d8c3d1ace5bc1.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск символически снизился на восемь копеек — до 72,72 рубля.Курс евро упал на 13 копеек, достигнув 84,97 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 1,51 процента и стал стоить 77,17 доллара за баррель.
https://ria.ru/20210924/obmen-1751544648.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ba3dbc307fa35c4f4967a067ee2a3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, рубль, доллар, московская биржа
07:36 29.09.2021 (обновлено: 07:41 29.09.2021)
 
Рубль символически укрепляется к доллару и евро

Рубль укрепляется к доллару на восемь копеек и к евро на 13 копеек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск символически снизился на восемь копеек — до 72,72 рубля.
Курс евро упал на 13 копеек, достигнув 84,97 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 1,51 процента и стал стоить 77,17 доллара за баррель.
Доллары и рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 03:25
Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли
 
ЭкономикаРубльДолларМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
Лента новостейМолния