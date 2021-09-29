https://ria.ru/20210929/kurs-1752249459.html

Рубль символически укрепляется к доллару и евро

Рубль символически укрепляется к доллару и евро - РИА Новости, 29.09.2021

Рубль символически укрепляется к доллару и евро

Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:36

2021-09-29T07:36

2021-09-29T07:41

экономика

рубль

доллар

московская биржа

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рубль в начале торгов среды незначительно укрепился к доллару и евро. Об этом следует из статистики Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск символически снизился на восемь копеек — до 72,72 рубля.Курс евро упал на 13 копеек, достигнув 84,97 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 1,51 процента и стал стоить 77,17 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210924/obmen-1751544648.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, московская биржа