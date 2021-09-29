https://ria.ru/20210929/kruizy-1752183090.html

В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"

В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда" - РИА Новости, 29.09.2021

В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"

В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T00:28

2021-09-29T00:28

2021-09-29T00:48

туризм

малайзия

новости - туризм

туристы

круизы

стиль жизни

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745616977_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577fe454a21ea9d0ef162dfbaaaf8438.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The Star.Корабли будут отправляться из порта Пинанга и следовать по маршруту без остановок. Ожидается, что лайнеры смогут принимать до 600 пассажиров в день, и это при ограниченной пропускной способности."Отправиться в круиз безопаснее, чем сходить в кинотеатр", — уверен главный исполнительный директор компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван.По его словам, Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах.Глава компании добавил, что разработанные правила не подразумевают обязательную вакцинацию пассажиров, вся процедура "должна быть похожа на то, как функционируют авиакомпании".Напомним, Малайзия ввела общий запрет на круизные лайнеры в марте 2020 года, когда началась пандемия.

https://ria.ru/20210928/puteshestviya-1752149626.html

https://ria.ru/20210928/goa-1752156810.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малайзия, новости - туризм, туристы, круизы, стиль жизни, что посмотреть