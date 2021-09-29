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Туризм
https://ria.ru/20210929/kruizy-1752183090.html
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда" - РИА Новости, 29.09.2021
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"
В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:28
2021-09-29T00:48
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The Star.Корабли будут отправляться из порта Пинанга и следовать по маршруту без остановок. Ожидается, что лайнеры смогут принимать до 600 пассажиров в день, и это при ограниченной пропускной способности."Отправиться в круиз безопаснее, чем сходить в кинотеатр", — уверен главный исполнительный директор компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван.По его словам, Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах.Глава компании добавил, что разработанные правила не подразумевают обязательную вакцинацию пассажиров, вся процедура "должна быть похожа на то, как функционируют авиакомпании".Напомним, Малайзия ввела общий запрет на круизные лайнеры в марте 2020 года, когда началась пандемия.
https://ria.ru/20210928/puteshestviya-1752149626.html
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малайзия, новости - туризм, туристы, круизы, стиль жизни, что посмотреть
00:28 29.09.2021 (обновлено: 00:48 29.09.2021)
 
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"

В Малайзии запустили новые круизы, лайнеры будут следовать без остановок в портах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The Star.
Корабли будут отправляться из порта Пинанга и следовать по маршруту без остановок. Ожидается, что лайнеры смогут принимать до 600 пассажиров в день, и это при ограниченной пропускной способности.
"Отправиться в круиз безопаснее, чем сходить в кинотеатр", — уверен главный исполнительный директор компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван.
По его словам, Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах.
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Напомним, Малайзия ввела общий запрет на круизные лайнеры в марте 2020 года, когда началась пандемия.
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