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В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда" - РИА Новости, 29.09.2021
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"
В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:28
2021-09-29T00:28
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет The Star.Корабли будут отправляться из порта Пинанга и следовать по маршруту без остановок. Ожидается, что лайнеры смогут принимать до 600 пассажиров в день, и это при ограниченной пропускной способности."Отправиться в круиз безопаснее, чем сходить в кинотеатр", — уверен главный исполнительный директор компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван.По его словам, Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах.Глава компании добавил, что разработанные правила не подразумевают обязательную вакцинацию пассажиров, вся процедура "должна быть похожа на то, как функционируют авиакомпании".Напомним, Малайзия ввела общий запрет на круизные лайнеры в марте 2020 года, когда началась пандемия.
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малайзия, новости - туризм, туристы, круизы, стиль жизни, что посмотреть
00:28 29.09.2021 (обновлено: 00:48 29.09.2021)
В Малайзии собираются запустить "круизы в никуда"
В Малайзии запустили новые круизы, лайнеры будут следовать без остановок в портах
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
В октябре в Малайзии готовятся запустить "круизы в никуда". Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности в ближайшее время, пишет
The Star.
Корабли будут отправляться из порта Пинанга и следовать по маршруту без остановок. Ожидается, что лайнеры смогут принимать до 600 пассажиров в день, и это при ограниченной пропускной способности.
"Отправиться в круиз безопаснее, чем сходить в кинотеатр", — уверен главный исполнительный директор компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван.
По его словам, Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах.
Глава компании добавил, что разработанные правила не подразумевают обязательную вакцинацию пассажиров, вся процедура "должна быть похожа на то, как функционируют авиакомпании".
Напомним, Малайзия ввела общий запрет на круизные лайнеры в марте 2020 года, когда началась пандемия.