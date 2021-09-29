Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/kriminalist-1752297123.html
Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ - РИА Новости, 29.09.2021
Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк стал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:02
2021-09-29T13:26
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
сильная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752301907_11:0:765:424_1920x0_80_0_0_b6e659ad841ec01f877ab358865d512d.jpg
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк стал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщило в среду интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на общественного активиста, волонтера Михаила Макарука."Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии "Слуга народа", но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.Ранее Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, был заместителем начальника Службы безопасности национального секретариата партии "Сильная Украина" и начальником отдела партии по региональной координационной работе. Кроме того, он выступал в роли научного консультанта телепроектов канала СТБ, в том числе и "Следствие ведут экстрасенсы".
https://ria.ru/20210924/voyna-1751709128.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752301907_183:0:748:424_1920x0_80_0_0_fcc885d8bc672c551d176393d6fb618c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, служба безопасности украины, сильная украина
13:02 29.09.2021 (обновлено: 13:26 29.09.2021)
 
Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ

Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк получил должность в СБУ

© Телеканал СТБЭксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк. Кадр видео
Эксперт-криминалист шоу Следствие ведут экстрасенсы Андрей Лысюк. Кадр видео
© Телеканал СТБ
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк стал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщило в среду интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на общественного активиста, волонтера Михаила Макарука.
"Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии "Слуга народа", но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Ранее Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, был заместителем начальника Службы безопасности национального секретариата партии "Сильная Украина" и начальником отдела партии по региональной координационной работе. Кроме того, он выступал в роли научного консультанта телепроектов канала СТБ, в том числе и "Следствие ведут экстрасенсы".
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 20:19
В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
 
В миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныСильная Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
Лента новостейМолния