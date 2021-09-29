https://ria.ru/20210929/kriminalist-1752297123.html

Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ

Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ - РИА Новости, 29.09.2021

Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ

Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк стал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:02

2021-09-29T13:02

2021-09-29T13:26

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк стал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщило в среду интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на общественного активиста, волонтера Михаила Макарука."Эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии "Слуга народа", но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.Ранее Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, был заместителем начальника Службы безопасности национального секретариата партии "Сильная Украина" и начальником отдела партии по региональной координационной работе. Кроме того, он выступал в роли научного консультанта телепроектов канала СТБ, в том числе и "Следствие ведут экстрасенсы".

https://ria.ru/20210924/voyna-1751709128.html

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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, сильная украина