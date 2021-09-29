https://ria.ru/20210929/krasnodar-1752379058.html
Депутаты Кубани усилили соцподдержку инвалидов в регионе
Депутаты Кубани усилили соцподдержку инвалидов в регионе - РИА Новости, 29.09.2021
Депутаты Кубани усилили соцподдержку инвалидов в регионе
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края усилили соцподдержку инвалидов в регионе, сообщает пресс-служба заксобрания. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:43
2021-09-29T18:43
2021-09-29T18:43
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края усилили соцподдержку инвалидов в регионе, сообщает пресс-служба заксобрания.Уточняется, что на пленарном заседании в среду депутаты рассмотрели два законопроекта по совершенствованию социальной поддержки инвалидов в регионе."Депутаты приняли в первом чтении изменения в статью 6 закона "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае". Законопроектом предлагается предоставить право работодателям в случае невозможности создания или выделения рабочих мест для приема на работу инвалидов в счет установленной квоты заключать соглашения об организации рабочих мест для их трудоустройства на квотируемые рабочие места в других организациях, в том числе в общественных организациях инвалидов и на предприятиях, созданных общественными объединениями инвалидов", - говорится в сообщении.Участники сессии отметили, что эти изменения позволят расширить возможность гарантированного трудоустройства инвалидов, а для работодателей – исполнить обязанность по созданию или выделению рабочих мест в счет установленной квоты.Как пояснил председатель заксобрания Юрий Бурлачко, квотирование рабочих мест для инвалидов – "эффективная, хорошо зарекомендовавшая себя мера поддержки", благодаря которой тысячи людей получили возможность работать, увеличить семейный бюджет и ощутить свою востребованность."Но помочь всем желающим не удается. Более двух тысяч инвалидов продолжают состоять на учете в центрах занятости, для них работы не нашлось. В первую очередь потому, что не все работодатели, получившие квоты на занятость инвалидов, могут оборудовать для них рабочие места", - отметил он.По его словам, принимаемый закон предлагает компромисс, учитывающий интересы всех сторон. "Если по каким-то причинам невозможно создать для инвалидов рабочие места, работодатель получает право осуществлять это на базе других организаций. Главное, чтобы эти люди были трудоустроены на приемлемых условиях труда и заработной платы", – добавил Бурлачко.Кроме того, депутаты приняли изменения в статью 6 закона "О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края", которыми вводится бесплатное предоставление услуг по социальной реабилитации в полустационарных условиях инвалидам старше 18 лет.
https://ria.ru/20210914/kuban-1750081091.html
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общество, краснодарский край, россия
Депутаты Кубани усилили соцподдержку инвалидов в регионе
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края усилили соцподдержку инвалидов
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
усилили соцподдержку инвалидов в регионе, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что на пленарном заседании в среду депутаты рассмотрели два законопроекта по совершенствованию социальной поддержки инвалидов в регионе.
"Депутаты приняли в первом чтении изменения в статью 6 закона "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае". Законопроектом предлагается предоставить право работодателям в случае невозможности создания или выделения рабочих мест для приема на работу инвалидов в счет установленной квоты заключать соглашения об организации рабочих мест для их трудоустройства на квотируемые рабочие места в других организациях, в том числе в общественных организациях инвалидов и на предприятиях, созданных общественными объединениями инвалидов", - говорится в сообщении.
Участники сессии отметили, что эти изменения позволят расширить возможность гарантированного трудоустройства инвалидов, а для работодателей – исполнить обязанность по созданию или выделению рабочих мест в счет установленной квоты.
Как пояснил председатель заксобрания Юрий Бурлачко, квотирование рабочих мест для инвалидов – "эффективная, хорошо зарекомендовавшая себя мера поддержки", благодаря которой тысячи людей получили возможность работать, увеличить семейный бюджет и ощутить свою востребованность.
"Но помочь всем желающим не удается. Более двух тысяч инвалидов продолжают состоять на учете в центрах занятости, для них работы не нашлось. В первую очередь потому, что не все работодатели, получившие квоты на занятость инвалидов, могут оборудовать для них рабочие места", - отметил он.
По его словам, принимаемый закон предлагает компромисс, учитывающий интересы всех сторон. "Если по каким-то причинам невозможно создать для инвалидов рабочие места, работодатель получает право осуществлять это на базе других организаций. Главное, чтобы эти люди были трудоустроены на приемлемых условиях труда и заработной платы", – добавил Бурлачко.
Кроме того, депутаты приняли изменения в статью 6 закона "О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края", которыми вводится бесплатное предоставление услуг по социальной реабилитации в полустационарных условиях инвалидам старше 18 лет.