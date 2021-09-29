https://ria.ru/20210929/kpby-1752336377.html

В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by

В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by - РИА Новости, 29.09.2021

В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by

Министерство информации Белоруссии утверждает, что доступ к сайту kp.by "Комсомольской правды в Беларуси" ограничен из-за публикации, содержащей сведения,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:46

2021-09-29T15:46

2021-09-29T16:03

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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии утверждает, что доступ к сайту kp.by "Комсомольской правды в Беларуси" ограничен из-за публикации, содержащей сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. При попытке открыть сайт появляется уведомление, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"."На основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь 29 сентября приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что "на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством"."В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам", - подчеркнули в ведомстве.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. До этого пользователи отдельных Тelegram-каналов критически отреагировали на интервью одноклассницы Зельцера "Комсомольской правде".Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210929/blokirovka-1752253700.html

https://ria.ru/20210813/tutby-1745657842.html

https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752281029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, кгб белоруссии