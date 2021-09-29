Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210929/kpby-1752336377.html
В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by
В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by - РИА Новости, 29.09.2021
В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by
Министерство информации Белоруссии утверждает, что доступ к сайту kp.by "Комсомольской правды в Беларуси" ограничен из-за публикации, содержащей сведения,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:46
2021-09-29T16:03
белоруссия
в мире
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_0:61:3048:1776_1920x0_80_0_0_ee1386d352114e22eb116b08050295c9.jpg
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии утверждает, что доступ к сайту kp.by "Комсомольской правды в Беларуси" ограничен из-за публикации, содержащей сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. При попытке открыть сайт появляется уведомление, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"."На основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь 29 сентября приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что "на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством"."В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам", - подчеркнули в ведомстве.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. До этого пользователи отдельных Тelegram-каналов критически отреагировали на интервью одноклассницы Зельцера "Комсомольской правде".Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210929/blokirovka-1752253700.html
https://ria.ru/20210813/tutby-1745657842.html
https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752281029.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_164:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ec53945cb70f2fb2c3054a22045fbdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире, кгб белоруссии
15:46 29.09.2021 (обновлено: 16:03 29.09.2021)
 
В Мининформе Белоруссии объяснили ограничение доступа к сайту kp.by

Мининформ Белоруссии объяснил ограничение доступа к сайту kp.by угрожающей публикацией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии утверждает, что доступ к сайту kp.by "Комсомольской правды в Беларуси" ограничен из-за публикации, содержащей сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.
В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. При попытке открыть сайт появляется уведомление, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 09:12
В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси"
"На основании решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь 29 сентября приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что "на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".
"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам", - подчеркнули в ведомстве.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии предупредило об ответственности за репост материалов tut.by
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. До этого пользователи отдельных Тelegram-каналов критически отреагировали на интервью одноклассницы Зельцера "Комсомольской правде".
Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 11:58
Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
 
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ миреКГБ Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния