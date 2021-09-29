https://ria.ru/20210929/kosmonavtika-1752373187.html

Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики

Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики - РИА Новости, 29.09.2021

Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики

Необходимо укреплять наземную инфраструктуру для развития отечественной космонавтики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:15

2021-09-29T18:15

2021-09-29T18:17

россия

владимир путин

космос - риа наука

восточный

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Необходимо укреплять наземную инфраструктуру для развития отечественной космонавтики, заявил президент России Владимир Путин."Для развития орбитальной космонавтики, увеличения запусков ракетоносителей необходимо укреплять наземную инфраструктуру", - сказал он на совещании по развитию космической отрасли, добавив, что рассчитывает услышать о дальнейших планах космодрома "Восточный" с учетом создания новой пилотируемой системы.

https://ria.ru/20210929/soyuz-1752318735.html

россия

восточный

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2021

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россия, владимир путин, космос - риа наука, восточный