https://ria.ru/20210929/kosmonavtika-1752373187.html
Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики
Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики - РИА Новости, 29.09.2021
Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики
Необходимо укреплять наземную инфраструктуру для развития отечественной космонавтики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:15
2021-09-29T18:15
2021-09-29T18:17
россия
владимир путин
космос - риа наука
восточный
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Необходимо укреплять наземную инфраструктуру для развития отечественной космонавтики, заявил президент России Владимир Путин."Для развития орбитальной космонавтики, увеличения запусков ракетоносителей необходимо укреплять наземную инфраструктуру", - сказал он на совещании по развитию космической отрасли, добавив, что рассчитывает услышать о дальнейших планах космодрома "Восточный" с учетом создания новой пилотируемой системы.
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россия, владимир путин, космос - риа наука, восточный
18:15 29.09.2021 (обновлено: 18:17 29.09.2021)
Путин призвал укреплять наземную инфраструктуру для развития космонавтики
Путин: для развития отечественной космонавтики нужно укреплять наземную инфраструктуру