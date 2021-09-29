https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752281732.html
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19
Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 октября массовые мероприятия в регионе, а пожилым гражданам рекомендовали уйти РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:02
2021-09-29T12:02
2021-09-29T12:02
общество
липецкая область
коронавирусы
игорь артамонов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 29 сен - РИА Новости. Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 октября массовые мероприятия в регионе, а пожилым гражданам рекомендовали уйти на самоизоляцию."Запретить по 31 октября 2021 года включительно проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в подписанном главой региона Игорем Артамоновым постановлении.Кроме того, власти просят граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать до 31 октября режим самоизоляции.Руководству предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционный режим работы граждан 65 лет и старше, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями.С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 52 569 случаев COVID-19. Выздоровели 45 739 пациентов, умерли 1643.Население Липецкой области – более 1,1 миллиона человек.
https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752246471.html
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общество, липецкая область, коронавирусы, игорь артамонов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19
Массовые мероприятия запретили до 31 октября в Липецкой области из-за ситуации с COVID-19