https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752280612.html

В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 887 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 332 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:58

2021-09-29T11:58

2021-09-29T11:58

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 887 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 332 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 887 человек. На ИВЛ находятся 332 человека. В городе выздоровели еще 1938 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 487 800", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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