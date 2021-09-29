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В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 887 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 332 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:58
2021-09-29T11:58
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 887 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 332 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 887 человек. На ИВЛ находятся 332 человека. В городе выздоровели еще 1938 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 487 800", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:58 29.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 887 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 887 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 332 пациента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 887 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 332 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.
"В Москве выявлено 3004 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 887 человек. На ИВЛ находятся 332 человека. В городе выздоровели еще 1938 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 487 800", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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