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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:53
2021-09-29T11:53
2021-09-29T11:53
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай – 0,14%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия – 0,15%, 3. Сахалинская область – 0,16%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай — 0,14%