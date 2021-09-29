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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:53

2021-09-29T11:53

2021-09-29T11:53

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

республика алтай

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай – 0,14%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия – 0,15%, 3. Сахалинская область – 0,16%", - говорится в сообщении.

сахалинская область

республика алтай

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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