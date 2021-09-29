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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752279621.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:53
2021-09-29T11:53
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай – 0,14%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия – 0,15%, 3. Сахалинская область – 0,16%", - говорится в сообщении.
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общество, сахалинская область, республика алтай, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:53 29.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай — 0,14%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Республике Алтай, он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай – 0,14%, 2. Магаданская область, Республика Бурятия – 0,15%, 3. Сахалинская область – 0,16%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоСахалинская областьРеспублика АлтайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРеспублика БурятияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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