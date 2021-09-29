https://ria.ru/20210929/kino-1752145700.html

Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм

Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм - РИА Новости, 29.09.2021

Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм

Картина "Веном 2" с Томом Харди стала самой короткой среди фильмов по комиксам, потому что создатели не хотели затягивать действие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:16

2021-09-29T10:16

2021-09-29T10:16

том харди (эдвард харди)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Картина "Веном 2" с Томом Харди стала самой короткой среди фильмов по комиксам, потому что создатели не хотели затягивать действие, рассказал РИА Новости режиссер Энди Серкис.Длительность второй части фильма "Веном" составила один час и 39 минут вместе с титрами.Режиссер также рассказал, что хотел сосредоточиться на двух вещах: отношениях между Эдди Броком и Веномом и показать, что из себя представляет Карнаж.Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.В картине также снялись Мишель Уильямс и Наоми Харрис.Релиз фильма намечен на 30 сентября.

https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис, мишель уильямс