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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/kino-1752145700.html
Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм
Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм - РИА Новости, 29.09.2021
Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм
Картина "Веном 2" с Томом Харди стала самой короткой среди фильмов по комиксам, потому что создатели не хотели затягивать действие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:16
2021-09-29T10:16
том харди (эдвард харди)
вуди харрельсон
знаменитости
новости культуры
кино и сериалы
энди серкис
культура
мишель уильямс
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Картина "Веном 2" с Томом Харди стала самой короткой среди фильмов по комиксам, потому что создатели не хотели затягивать действие, рассказал РИА Новости режиссер Энди Серкис.Длительность второй части фильма "Веном" составила один час и 39 минут вместе с титрами.Режиссер также рассказал, что хотел сосредоточиться на двух вещах: отношениях между Эдди Броком и Веномом и показать, что из себя представляет Карнаж.Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.В картине также снялись Мишель Уильямс и Наоми Харрис.Релиз фильма намечен на 30 сентября.
https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html
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том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис, мишель уильямс
10:16 29.09.2021
 
Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм

Режиссер не хотел затягивать действие картины

© Фото : SonyПрезентация фильма "Веном 2"
Презентация фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Картина "Веном 2" с Томом Харди стала самой короткой среди фильмов по комиксам, потому что создатели не хотели затягивать действие, рассказал РИА Новости режиссер Энди Серкис.
© Фото : SonyСеркис и Харди на премьере фильма "Веном 2"
Презентация фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Sony
Серкис и Харди на премьере фильма "Веном 2"
Длительность второй части фильма "Веном" составила один час и 39 минут вместе с титрами.
"Мы не хотели затягивать действие и отвлекаться на ненужные детали, — пояснил РИА Новости Серкис. — История должна была получиться энергичной и нескучной. Возможно это очень "мужской" подход к режиссуре. Мы просто почувствовали, что нам не требуется больше времени, чтобы рассказать эту историю"
Режиссер также рассказал, что хотел сосредоточиться на двух вещах: отношениях между Эдди Броком и Веномом и показать, что из себя представляет Карнаж.
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures Corporation (2018)
Кадр из фильма "Веном"
"Нам не нужно было ничего объяснять по сюжету, вводить зрителя в курс истории, это было сделано в первой картине. Мы хотели больше раскрыть персонажей, привнести драйва за счет появления злодея Карнажа, чтобы он стал катализатором истории", — продолжал Серкис.
© Sony Кадр из фильма "Веном 2"
Кадр из фильма Веном 2
1 из 3
Кадр из фильма "Веном 2"
© Sony
© Sony

Харди в фильме "Веном 2"

Кадр из фильма Веном 2
2 из 3

Харди в фильме "Веном 2"

© Sony
© Sony

Харди в фильме "Веном 2"

Кадр из фильма Веном 2
3 из 3

Харди в фильме "Веном 2"

© Sony
1 из 3
Кадр из фильма "Веном 2"
© Sony
2 из 3

Харди в фильме "Веном 2"

© Sony
3 из 3

Харди в фильме "Веном 2"

© Sony
Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.
В картине также снялись Мишель Уильямс и Наоми Харрис.
Релиз фильма намечен на 30 сентября.
Том Харди на премьере фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
08:00Культура
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме
 
КультураТом Харди (Эдвард Харди)Вуди ХаррельсонЗнаменитостиНовости культурыКино и сериалыЭнди СеркисМишель Уильямс
 
 
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