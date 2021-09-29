Энди Серкис пояснил, почему "Веном 2" — самый короткий супергеройский фильм
Режиссер не хотел затягивать действие картины
© Фото : SonyПрезентация фильма "Веном 2"
© Фото : Sony
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Картина "Веном 2" с Томом Харди стала самой короткой среди фильмов по комиксам, потому что создатели не хотели затягивать действие, рассказал РИА Новости режиссер Энди Серкис.
© Фото : SonyСеркис и Харди на премьере фильма "Веном 2"
© Фото : Sony
Серкис и Харди на премьере фильма "Веном 2"
Длительность второй части фильма "Веном" составила один час и 39 минут вместе с титрами.
"Мы не хотели затягивать действие и отвлекаться на ненужные детали, — пояснил РИА Новости Серкис. — История должна была получиться энергичной и нескучной. Возможно это очень "мужской" подход к режиссуре. Мы просто почувствовали, что нам не требуется больше времени, чтобы рассказать эту историю"
Режиссер также рассказал, что хотел сосредоточиться на двух вещах: отношениях между Эдди Броком и Веномом и показать, что из себя представляет Карнаж.
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
© Columbia Pictures Corporation (2018)
Кадр из фильма "Веном"
"Нам не нужно было ничего объяснять по сюжету, вводить зрителя в курс истории, это было сделано в первой картине. Мы хотели больше раскрыть персонажей, привнести драйва за счет появления злодея Карнажа, чтобы он стал катализатором истории", — продолжал Серкис.
© Sony Кадр из фильма "Веном 2"
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Кадр из фильма "Веном 2"
© Sony
© Sony
Харди в фильме "Веном 2"
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Харди в фильме "Веном 2"
© Sony
© Sony
Харди в фильме "Веном 2"
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Харди в фильме "Веном 2"
© Sony
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Кадр из фильма "Веном 2"
© Sony
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Харди в фильме "Веном 2"
© Sony
3 из 3
Харди в фильме "Веном 2"
© Sony
Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.
В картине также снялись Мишель Уильямс и Наоми Харрис.
Релиз фильма намечен на 30 сентября.