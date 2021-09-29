https://ria.ru/20210929/kiberataki-1752247815.html
Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока - РИА Новости, 29.09.2021
Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T05:50
2021-09-29T05:50
2021-09-29T06:12
общество
николай патрушев
дальний восток
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Также отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреспупников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия, заявил Патрушев.Секретарь Совбеза также отметил, что количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа, на Дальнем Востоке за год утроилось, зачастую они связаны с небрежным отношением владельцев IT-ресурсов к требованиям защиты информации.По словам Патрушева, за год, прошедший со времени аналогичного совещания, проведенного в сентябре 2020 года во Владивостоке, "в три раза возросло количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа"."Зачастую уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - констатировал
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общество, николай патрушев, дальний восток, россия
05:50 29.09.2021 (обновлено: 06:12 29.09.2021)
Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
Патрушев: число кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год удвоилось
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости.
Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока
, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено 8 тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. За последний год (прошедший с предыдущего аналогичного совещания в сентябре 2020 года) двукратно увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.
Также отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреспупников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия, заявил Патрушев.
Секретарь Совбеза также отметил, что количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа, на Дальнем Востоке за год утроилось, зачастую они связаны с небрежным отношением владельцев IT-ресурсов к требованиям защиты информации.
По словам Патрушева, за год, прошедший со времени аналогичного совещания, проведенного в сентябре 2020 года во Владивостоке, "в три раза возросло количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа".
"Наибольший рост отмечается в Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе", - отметил секретарь Совбеза.
"Зачастую уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - констатировал