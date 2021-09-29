https://ria.ru/20210929/kiberataki-1752247815.html

Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока

Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока - РИА Новости, 29.09.2021

Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока

Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T05:50

2021-09-29T05:50

2021-09-29T06:12

общество

николай патрушев

дальний восток

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Также отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреспупников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия, заявил Патрушев.Секретарь Совбеза также отметил, что количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа, на Дальнем Востоке за год утроилось, зачастую они связаны с небрежным отношением владельцев IT-ресурсов к требованиям защиты информации.По словам Патрушева, за год, прошедший со времени аналогичного совещания, проведенного в сентябре 2020 года во Владивостоке, "в три раза возросло количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа"."Зачастую уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - констатировал

https://ria.ru/20210929/ataki-1752247503.html

https://ria.ru/20210531/natsbezopasnost-1734971249.html

дальний восток

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общество, николай патрушев, дальний восток, россия